Dominic Raab è il nuovo segretario per la Brexit ...

Dominic Raab è il nuovo ministro per Brexit del governo britannico : Il parlamentare Conservatore Dominic Raab è stato nominato questa mattina nuovo Segretario di Stato per l'Uscita dall'Unione Europea: è il ruolo del governo britannico a cui comunemente ci si riferisce con l'espressione "ministro per Brexit". La sua nomina è arrivata