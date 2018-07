Dolce & Gabbana Como | festa vip a Villa Pliniana per chiudere in bellezza

Monica Bellucci torna a sfilare per Dolce & Gabbana dopo 26 anni : Monica Bellucci è apparsa sulla passerella d'alta moda di Dolce & Gabbana lasciando tutto il pubblico con il fiato sospeso. La bellissima attrice cinquantaquattrenne ha fatto da modella d'eccezione aprendo la sfilata della collezione maschile per la prossima stagione estiva. "L'ultima sfilata di Monica risale al 1992 - ha raccontato lo stilista Stefano Gabbana - Come siamo riusciti a convincerla? E' bastata una telefonata". Gli spettatori ...

Milano Fashion Week - Mariano Di Vaio e Monica Bellucci aprono la sfilata di Dolce&Gabbana : Dopo essere stato nominato da Forbes come l'under 30 più influente al mondo per il retail e l'e-commerce, arriva un nuovo traguardo per Mariano Di Vaio. Adesso è anche il re della passerella. Infatti ...

Cosmo 'The King' in passerella per Dolce & Gabbana : Ma hanno sfilato anche personaggi del mondo musicale come Tommaso Paradiso, Kailand , il figlio di Stevie Wonder, , il rapper Wizkid e Cosmo che, tra una tappa e l'altra del Cosmotronic tour, ha dato ...

Dolce & Gabbana sul lago A luglio sfilano in Tremezzina : Venerdì 6 e sabato 7 luglio. Eccole le date delle due attese sfilate targate Dolce & Gabbana che animeranno - nell'ordine - il parco civico Teresio Olivelli e Villa Carlotta, entrambi a Tremezzo. ...