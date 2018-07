Dl Dignità | Di Maio | non lo annacquiamo

Di Maio blinda il Decreto Dignità : “In Parlamento poche modifiche - solo aggiunte per eliminare burocrazia” : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio assicura che il Decreto dignità non subirà grossi cambiamenti in Parlamento: "Le Camere devono avere la possibilità di discutere e migliorare il provvedimento, ma non faremo annacquare" le norme. Allo stesso tempo, il vicepresidente del Consiglio afferma di non voler porre la questione di fiducia sul Decreto.Continua a leggere

[L'intervista] A Landini piace il decreto Dignità del ministro Di Maio. "Ma ci sono due nodi da sciogliere subito" : Allo stesso tempo il precariato si combatte anche attraverso una politica industriale che faccia ripartire gli investimenti e crei lavoro. Mancano segnali sia sugli ammortizzatori sociali sia per ...

Dl Dignità - Berlusconi : ‘E’ contro le aziende - il peggio della sinistra dirigista’. Di Maio : ‘No - contro le lobby care a sue tv’ : Silvio Berlusconi contro il decreto dignità, un atto che “danneggia gli imprenditori” ed è “simbolo dell’ideologia della sinistra dirigista”. L’ex Cavaliere e leader di Forza Italia, in una lettera al Corriere della Sera, ha attaccato e demolito il primo provvedimento dell’esecutivo che porta la firma di Luigi Di Maio: “Sono molto preoccupato”, si legge. “Il governo Conte-Di ...

