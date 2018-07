: Dl dignità, Berlusconi: ‘E’ contro le aziende, il peggio della sinistra dirigista’. Di Maio: ‘No, è contro le lobby… - petergomezblog : Dl dignità, Berlusconi: ‘E’ contro le aziende, il peggio della sinistra dirigista’. Di Maio: ‘No, è contro le lobby… - forza_italia : 'Di Maio vuole regolare per decreto qualcosa che non ha mai conosciuto, il mondo del lavoro. Non avendo idee origin… - fattoquotidiano : Decreto Dignità, Di Maio: “Modifiche? Migliorare significa solo aggiunte. Il M5s non arretrerà sulle norme” -

"Il parlamento deve poter discutere il decreto e di migliorarlo, credo non ci sia bisogno della fiducia ma -lo dico da capo politico del M5S-non arretreremo sulle norme". Lo afferma il vicepremier Luigi Dia Radio1 in merito al decreto, criticato da molti settori imprenditoriali che chiedono modifiche in sede di conversione. "Migliorare significa aggiungere" e non "annacquare",afferma Di, aperto a emendamenti per"eliminare scartoffie burocratiche per le imprese o aumentare pene per le aziende che delocalizzano".(Di lunedì 9 luglio 2018)