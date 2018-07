Disponibilità patch giugno per Samsung Galaxy S8 Vodafone | dettagli aggiornamento

optimaitalia

: Disponibilità patch giugno per #SamsungGalaxyS8 Vodafone: dettagli aggiornamento - OptiMagazine : Disponibilità patch giugno per #SamsungGalaxyS8 Vodafone: dettagli aggiornamento -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Segnaliamo laper ilS8dell'G950FXXU2CRF7, che ha lasciato i laboratori del colosso asiatico lo scorso 14, includendo ledi sicurezza dello stesso mese, e poco altro per quel che ne sappiamo.Non abbiamo l'opportunità di verificarlo personalmente al momento, ma da quanto ci risulta la release potrebbe anche essere portatrice della modalità di visualizzazione orizzontale della schermata principale e del drawer, caratteristica che sappiamo essere propria delS9, e che ha ha fatto capolino anche sull'ex top di gamma, oltre che a bordo del Note 8, a partire dai firmware di. Quanto alladi sicurezza, quella del mese scorso va a correggere 5 vulnerabilità critiche, oltre ad alcune altre di impatto medio e basso. In via specifica per i, la risorsa interviene su tre falle, da cui finalmente ...