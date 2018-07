Disoccupazione | tasso ai minimi da 10 anni

Giù il tasso di Disoccupazione in Italia : L’Organizzazione segnala anche un alto livello di insicurezza per quanto riguarda il mercato del lavoro e un aumento della povertà

Zona Euro - in lieve calo il tasso di Disoccupazione : Migliora la disoccupazione dell'EuroZona nel mese di maggio . Secondo l'Istituto di Statistica dell'Unione Europea , EuroSTAT, , il tasso di disoccupazione si è attestato all'8,4% rispetto all'8,5% ...

Svizzera : tasso Disoccupazione calato al 2 - 4% in maggio : Secondo quanto comunicato dall'elvetica Segreteria di Stato dell'economia , Seco, , in maggio il tasso di disoccupazione in Svizzera è calato al 2,4% dal 2,7% di aprile , 2,9% in marzo, , contro il 2,5% atteso dagli economisti. Su base rettificata stagionalmente il ...

Padova : Confapi - il tasso di Disoccupazione è 'tedesco' - 2 - : AdnKronos, , Adnkronos, 'Da queste statistiche discendono due considerazioni. La prima: quando, più di un anno fa, sostenevamo che per le nostre imprese il peggio era alle spalle e che l'economia stava ripartendo, in molti ci accusavano di eccessivo ottimismo, ma i dati relativi all'occupazione stanno ribadendo proprio quello che pensavamo, ovvero che la ripresa è in essere afferma il ...

Padova : Confapi - il tasso di Disoccupazione è 'tedesco' (3) : (AdnKronos) - "Per cui mi chiedo: chi svolgerà certi compiti, visto che, come testimoniano proprio le analisi svolte negli scorsi mesi dal nostro centro studi Fabbrica Padova, non solo i nostri giovani non vogliono più fare gli operai, ma le stesse scuole non formano più i ragazzi ed è aumentata a d

Padova : Confapi - il tasso di Disoccupazione è 'tedesco' (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Da queste statistiche discendono due considerazioni. La prima: quando, più di un anno fa, sostenevamo che per le nostre imprese il peggio era alle spalle e che l’economia stava ripartendo, in molti ci accusavano di eccessivo ottimismo, ma i dati relativi all’occupazione

USA - +164 mila occupati ad aprile. Scende il tasso Disoccupazione : L'economia statunitense crea meno posti di lavoro del previsto ad aprile. Nel mese in esame, sono state aperte 164 mila buste paga nei settori non agricoli , non-farm payrolls, , in aumento rispetto

Usa : tasso di Disoccupazione al 3 - 9% - minimi di fine 2000 : Secondo gli analisti il dato rafforza lo scenario economico, motivo per cui la Banca centrale americana continua ad avere basi solide per proseguire con la progressiva normalizzazione della politica ...

Eurozona - stabile il tasso di Disoccupazione a marzo : Teleborsa, - stabile la disoccupazione dell'Eurozona nel mese di marzo. Secondo l'Istituto di Statistica dell'Unione Europea , EUROSTAT, , il tasso di disoccupazione si è attestato all'8,5% come nel ...

Tasso di Disoccupazione a marzo stabile all'11 - 0% - Istat - : Roma, 2 mag. , askanews, Il Tasso di disoccupazione a marzo rimane stabile all'11,0% rispetto al mese precedente mentre quello giovanile scende al 31,7% , -0,9 punti percentuali, . Lo rende noto l'...