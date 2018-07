Dimissioni Davis | bocche cucite a Bruxelles

Brexit - Theresa May in bilico : dopo le Dimissioni del ministro Davis - cosa farà Boris Johnson? : Il governo conservatore britannico di Theresa May accusa un duro colpo: il ministro per la Brexit, David Davis, ha annunciato stanotte le sue dimissioni in polemica con la svolta verso un negoziato più soft con l’Ue. E si guarda a cosa farà Boris Johnson...