Dl dignità - Di Maio : “Reintroduzione voucher? Faremo muro contro lo sfruttamento dei giovani” : “Il tema dei voucher se deve essere reintrodotto per sfruttare di nuovo la gente troverà un muro in cemento armato del M5S, se invece vogliamo discutere della ragione per cui erano nati i voucher, per specifici lavori, che non sono a rischio sfruttamento e che richiedono un tipo di pagamento quotidiano e specifico non abbiamo mai detto d’esser contrari, anzi è nel contratto di governo, ma non permetteremo nessuna forma giuridica ...