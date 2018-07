Depressione | ecco il vero volto della malattia Un post su Facebook di chi vive questo

Farmaci - ecco quali causano Depressione : la lista nera - ci sono pillole ed antidolorifici : Tra gli effetti collaterali dei Farmaci non rientrano solo mal di testa, nausea o eruzioni cutanee. Ma anche la depressione . Lo rivela uno studio americano pubblicato su Jama. A finire nel mirino dei ricercatori dell'Università dell'Illinois, una lunga lista di prodotti, anche insospettabili: dai me

Ecco come combattere la Depressione con un sano esercizio fisico : Un’attività fisica regolare è uno degli elementi più importanti per mantenersi in buona salute, sia fisica che mentale. Per praticare una sana attività fisica basta veramente poco, non c’è un livello minimo per avere dei benefici: un po’ di attività è meglio di niente. Otre ad aiutare a perdere peso, a migliorare la pressione arteriosa e il tasso di colesterolo nel sangue, a prevenire e controllare il diabete, lo sport è un ottimo ...