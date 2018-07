Deluso da M5S | cerco la sinistra dove spero di trovarla Domenico De Masi nel

huffingtonpost

(Di lunedì 9 luglio 2018) "ladi, con la stessa curiosità che mi spinse a cercare nei 5 stelle". Così il sociologoDe, conversando con l'ANSA, parla della sua delusione per il Movimento 5 Stelle - del quale è stato consulente - dopo l'accordo con la Lega e la decisione di entrare nel Comitato promotore che definirà il profilo di Liberi e Uguali (LeU) in vista della trasformazione da lista elettorale a partito."Sono die laè al punto più basso di sempre, anche perché una sua parte molto importante ha sposato il neoliberismo economico - ha detto De-. Ho accettato l'invito di Pietro Grasso perché voglio ascoltare e capire con chi mi sento in sintonia e quale contributo posso dare".Secondo il sociologo, specializzato sui temi del lavoro, "la disoccupazione si vince solo riducendo l'orario ...