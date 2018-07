Decreto «dignità» | pressing M5S su Tria Il ministro | no a un annuncio al giorno

Decreto dignità - Di Maio apre sui voucher - secco no all'abolizione delle causali : Nel mirino ci sono le causali previste dal Decreto Dignità varato dal Consiglio dei ministri la scorsa settimana. Attorno a queste ruota la polemica sui voucher. Andando per ordine, secondo le nuove regole, se il provvedimento del nuovo governo sarà approvato dal Parlamento, i contratti a termine potranno durare al massimo 24 mesi (e non più 36); il primo potrà essere senza causali, purché non superi 12 mesi; ...

Decreto dignità : sull’uso dei voucher si riapre lo scontro Salvini-Di Maio : Per il leader della Lega il Decreto è migliorabile, e i voucher servono in agricoltura, nel turismo e per il lavoro stagionale. Replica Di Maio: se si usano «per sfruttare la gente, alzeremo un muro di cemento armato»

Decreto dignità - in Parlamento battaglia su voucher e somministrazione : Causali nel mirino. Un ragionamento, più o meno esteso, sull'aggravio contributivo a carico delle aziende che rinnovano i contratti a termine. E il ritorno dei voucher...

Alti lai preventivi sul Decreto Dignità : I toni con cui è stato accolto il "decreto dignità", per la parte che riguarda gli interventi sui contratti di lavoro, sono davvero apocalittici. Le associazioni degli industriali, in coro unanime, parlano di ritorno al passato, che irrigidisce regole essenziali alla flessibilità del lavoro e farà cadere occupazione e investimenti. Temi ripresi con toni analoghi da larga parte delle opposizioni, specie del ...

Contratti a termine e somministrazione : le novità del Decreto Dignità : Infine, con specifico riferimento al mondo del lavoro, l'articolo 3, al fine di indirizzare i datori di lavoro verso l'utilizzo di forme contrattuali stabili, in modifica dell'articolo 2, comma 28 ...

Decreto dignità - Di Maio : Incentivi per chi assume a tempo indeterminato : Teleborsa, - Incentivi per chi assume a tempo indeterminato. La misura che il Governo è pronto a introdurre nel Decreto Dignità, è stata annunciata da Luigi Di Maio Ministro del Lavoro e dello ...

Di Maio blinda il Decreto dignità : “In Parlamento poche modifiche - solo aggiunte per eliminare burocrazia” : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio assicura che il Decreto dignità non subirà grossi cambiamenti in Parlamento: "Le Camere devono avere la possibilità di discutere e migliorare il provvedimento, ma non faremo annacquare" le norme. Allo stesso tempo, il vicepresidente del Consiglio afferma di non voler porre la questione di fiducia sul Decreto.Continua a leggere

Decreto dignità - Di Maio : “Modifiche? Migliorare significa solo aggiunte. Il M5s non arretrerà sulle norme” : Le modifiche significano solo aggiunte e modi per annacquare il Decreto Dignità. Lo dice, anzi lo ripete, il vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro Luigi Di Maio in vista dell’avvio dell’iter parlamentare che da domani porterà in Aula per la prima volta un provvedimento legislativo del governo Conte. Nei confronti del Decreto sono state espresse numerose critiche da parte delle associazioni di categoria dei datori di ...

[L'intervista] A Landini piace il Decreto dignità del ministro Di Maio. "Ma ci sono due nodi da sciogliere subito" : Allo stesso tempo il precariato si combatte anche attraverso una politica industriale che faccia ripartire gli investimenti e crei lavoro. Mancano segnali sia sugli ammortizzatori sociali sia per ...

Decreto dignità e voucher - FI prepara l'attacco alla Lega : l'attacco di Silvio Berlusconi al Decreto dignità non concede spazi. Il leader di Forza Italia nella lettera pubblicata dal Corriere si dice 'molto preoccupato' e che con il Decreto Con 'il governo ...

Decreto dignità - Berlusconi : E' contro le aziende. Di Maio : Lo teme perché penalizza le lobby del gioco : 'Torna il peggio della sinistra dirigista' dice il leader di Forza Italia. 'E' solo preoccupato perché il Decreto è contro le lobby del gioco d'azzardo tanto care alle sue tv. Se ne faccia una ragione'...