Dazi | la Cina rilancia l’offensiva economica dai Balcani | «Vogliamo un’Europa forte»

La guerra dei Dazi tra Usa e Cina è ufficialmente cominciata : Pechino ha promesso di 'non sparare il primo colpo' nel conflitto che avrebbe danneggiato non solo l'economia cinese, ma anche quella statunitense, con ricadute sull'economia globale: alle 12.01, ...

Dazi - Malmstroem : 'Preoccupante l'escalation Usa-Cina' : La guerra dei Dazi tra gli Usa e la Cina è una "escalation preoccupante che danneggia chiaramente l'economia mondiale". E' questo il commento su Twitter del commissario Ue al Commercio Cecilia Malmstroem dopo l'entrata in vigore delle nuove misure di Washington, la risposta di Pechino e la minaccia ...

Guerra Dazi Usa - Cina non farà deragliare Emergenti : La politica commerciale statunitense continua a confondere e distrarre i policymaker globali. I colloqui commerciali tra Pechino e Washington sono progrediti a sprazzi e bocconi. Parte del problema è ...

Mercati alla prova dei Dazi incrociati USA-Cina : Si muove all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee . nel giorno in cui la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina è ufficialmente iniziata. Pechino a sua volta ha risposto ...

Scatta la guerra commerciale Usa-Cina e già Trump vuole rilanciare con Dazi da 500 miliardi - per Pechino è "bullismo commerciale" : La guerra commerciale tra Usa e Cina è Scattata a mezzanotte, fuso orario di Washington. dazi al 25% sull'import di 818 beni tecnologici del 'made in China' per totali 34 miliardi di dollari. Contromossa di Pechino, dazi di pari entità su 545 beni contro soia, carne, auto, whiskey e alcolici. Un'escalation pericolosissima per la crescita economica mondiale, segnalata da tutti i principali istituti ed enti mondiali come rischio ...

