“Dateglielo per i 18 anni” Nonno Addo non c’è più | ma il suo regalo è eterno E fa

(Di lunedì 9 luglio 2018) Per i 18 anni della nipote aveva pensato a un dono speciale. Uno di quelli che non hanno niente a che fare con gioielli, automobili o mancette. Un ricordo, sì, qualcosa che rimanesse, certamente, ma un dono diverso, inaspettato, bellissimo. Abbiamo scritto volutamente il tempo del verbo al passato – aveva pensato – perchénon c’è più. Se ne è andato prima che la nipote Rejoice arrivasse al traguardo dei 18, il primo passo verso l’età adulta. Ma aveva previsto tutto e così aveva dato disposizioni precise. Rejoice, che ha tre sorelle più grandi – Alice, Francesca e Sevia – e una più piccola – Miriam – il giorno del suo compleanno è andata a cercare tra le cose del. Si è ricordata di quandodiede il suo dono alle sorelle e sapeva che anche per lei aveva lasciato da parte unspeciale. Questa storia, raccontata da Repubblica, ha già fatto ...