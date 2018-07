Darksiders 3 uscirà il 27 novembre

Darksiders 3 uscirà il 26 novembre : Darksiders 3 era atteso dagli amanti della saga i quali erano fino ad ora senza una data di lancio, ma stando a quanto riporta Gamingbolt un'indiscrezione da parte del Microsoft Store potrebbe aver rivelato con un po' di anticipo quando potremo mettere le mani sul terzo capitolo della serie.Stiamo parlando della fine del 2018, per la precisione Darksiders 3 dovrebbe uscire il 26 novembre per PlayStation 4, Xbox One e PC, secondo quanto riportato ...