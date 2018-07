Dall' Italia al Bangladesh | ' l' arte che non dorme'

Le missioni guidate Dall'Italia che fanno discutere i ministeri gialloverdi : Nel Mediterraneo l'Ue ha attivato tre operazioni navali che si affiancano a quella tutta italiana, Mare sicuro. La missione è "salvare vite", sebbene nessuna di queste abbia previsto espressamente un obbligo di "search and rescue" (Sar). Valgono quindi le norme del diritto internazionale marittimo c

Draghi : "Dall'Italia aspettiamo fatti - per ora solo parole" : ... dopo la fine del nostro programma di acquisto di asset e, in ogni caso tanto a lungo quanto sarà necessario a mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di politica monetaria ...

Vacanze in Puglia per Maria Sharapova : Masha affascinata Dalle bellezze dell’Italia [GALLERY] : Maria Sharapova festeggia il matrimonio degli amici in Puglia e si gode anche qualche giorno di vacanza: Masha resta affascinata dalle bellezze dell’Italia Maria Sharapova sceglie l’Italia come meta delle sue Vacanze estive. La tennista russa si trova a Borgo Egnazia (Puglia) per il matrimonio degli amici Lynn Anderson e Dave Clark. Con la scusa di dover festeggiare la celebrazione dell’amore fra i due sposini, Masha ha ...

Morbillo - Ministero della Salute : nessun allarme Dall’Italia al Regno Unito : Il Ministero della Salute, attraverso la Direzione generale della prevenzione sanitaria, rende note le informazioni scambiate sui casi di Morbillo nell’ultimo semestre tra il nostro Paese ed il Regno Unito (UK), per mezzo del sistema internazionale Early Warning and Response System (EWRS). nessuna delle segnalazioni registrate fa presagire situazioni di allarme per casi di Morbillo provenienti dall’Italia. La sorveglianza è molto attiva e ...

DallA CINA/ Lao Xi : è Savona il premier occulto dell'Italia : Mentre Renzi e il Pd non hanno ancora capito perché hanno perso, Lega e M5s si stanno attrezzando per una politica di lungo termine. Ecco come. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 06:00:00 GMT)FINANZA/ Il piano di Savona per la rivoluzione dell'Italia, di G. SapelliFINANZA E POLITICA/ Da S&P's la prima bordata dei mercati sul Governo Lega-M5s, di S. Luciano

Ginnastica - Ludovico EDalli Campione d’Italia! Tris tricolore nell’all-around - battuti Russo e Garza : Ludovico Edalli è il nuovo Campione d’Italia nel concorso generale individuale. Alla Play Hall di Riccione, il Ginnastica bustocco è riuscito a fare la differenza e ha conquistato il tricolore per la terza volta in carriera dopo quelli del 2013 e 2015. Un’affermazione ampiamente meritata per il 24enne che in questo momento è indubbiamente il migliore generalista nel panorama nazionale. Ludovico, che in carriera vanta anche la ...

The Ballad Singer : ecco la data di lancio del gioco realizzato Dallo studio italiano Curtel Games : Curtel Games è uno studio italiano che proprio oggi ha annunciato la data di lancio dell'atteso The Ballad Singer, il loro gioco dai canoni RPG e delle Visual Novel, riporta VG247.Il gioco sarà dunque un'avventura incentrata sulla narrazione, e diventerà disponibile in Accesso Anticipato a partire dal 27 settembre, al prezzo di 19,99 euro.Riccardo Bandera, Project Manager di The Ballad Singer, ha aggiunto: Read more…

Ginnastica - Europei 2018 : sorteggiate suddivisioni e ordini di rotazione. L’Italia incomincia Dalla trave - azzurre nel gruppo delle big : Gli Europei 2018 di Ginnastica artistica si disputeranno all’SSE Hydro di Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto per quanto riguarda il settore femminile e dal 9 al 12 agosto per gli uomini. Sono stati sorteggiati gli ordini di rotazione e la composizione delle varie suddivisioni. L’Italia femminile sarà impegnata nella quarta e ultima suddivisione insieme alle sette finaliste della passata edizione. Le azzurre incominceranno la ...

"Incita al Jihad e va espulso Dall'Italia" : ma i giudici lo mandano ai domiciliari : Pericoloso al punto da istigare altri islamici radicalizzati a compiere attentati terroristici. "Continguo" all'Isis, tanto da meritare un decreto di espulsione dall'Italia una volta scontata la pena. Eppure secondo la Corte d'Appello di Genova, in grado di poter saldare il proprio debito con la giustizia agli arresti domiciliari.La vicenda di Hossameldin Antar, egiziano 37enne ritenuto membro di una cellula Jihadista operante in Liguria, risale ...

Terrorismo - jihadista da espellere Dall’Italia ora è solo è agli arresti domiciliari : Un potenziale terrorista simpatizzante dell"Isis - che istigava a compiere attentati, facente parte di una cellula fondamentalista attiva in Liguria (come scritto nella sentenza dai giudici) - doveva essere espulso dall"Italia, ma ora sconterà quello che gli resta della pena agli arresti domiciliari.Nel verdetto, come ricorda Il Secolo XIX, i magistrati avevano sancito che, una volta espiata la condanna, l"egiziano filojihadista doveva essere ...

Fotoreporter italiano ucciso in Ucraina - via al processo a quattro anni Dall'omicidio : Andrea Rocchelli fu assassinato nel maggio 2014 mentre documentava con il suo interprete (morto anche lui) i danni sulla popolazione nel Donbass. Sul banco degli imputati l'italo-ucraino Vitaliy Mirkov. Indagini nate da un'intercettazione

Aiuti Dall'Italia alla Libia e finanziamenti per i rimpatri : 3 Strategico e irrinunciabile. L'asse Italia-Libia secondo il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è fondamentale per i due Paesi. Il titolare del Viminale ha sottolineato - nel corso di una conferenza stampa tenutasi ieri - l'importanza della grande intesa tra le due realta' dopo un colloquio con Ahmed Maitig, vice presidente del Consiglio presidenziale della Libia, su un tema che interessa tutta l'Europa e non solo: la lotta ...

Il duetto di Jovanotti e Ghali in Cara Italia al Forum di Assago : video Dalla festa di fine tour : Il duetto di Jovanotti e Ghali è arrivato nel corso dell'ultimo concerto nei palazzetti. Jovanotti al Forum di Assago (Milano) ha chiuso il tour mercoledì 4 luglio 2018 con una grande festa che ha accolto una guest star d'eccezione: Ghali, giovane rapper Italiano, ha cantato Cara Italia in duetto con Jovanotti, brano jingle dello spot Vodafone e sigla di Love Dilemma (programma di Real Time), da tempo in cima nelle classiche Italiane. In ...

Reddito di cittadinanza e flat tax/ Tria : procederanno di pari passo. L’Italia non vuole uscire Dall’euro : Reddito di cittadinanza e flat tax, le parole di Giovanni Tria a Bloomberg sui provvedimenti promessi da Movimento 5 Stelle e Lega. Il ministro: l'Italia non vuole uscire dall'euro(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 11:16:00 GMT)