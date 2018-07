Dagli scavi di Mombasiglio spunta lo scheletro di una donna incinta vissuta nel tardo

Milano - in mostra i tesori affiorati Dagli scavi della metropolitana : Sotto il marciapiede di corso Europa da un paio di millenni riposava una corpicino, forse di una bambina. Aveva due anni quando morì e venne sepolta. Poco distante, in largo Augusto, anche la colonna ...

L'archeologo che fa riemergere un'altra Genova Dagli scavi di Acri : C'è una città nella città, una Genova che un pezzo per volta riemerge, anche se è distante migliaia di chilometri da quella "originale". Fabrizio Benente, docente di Archeologia del Mediterraneo ...

Pompei - Dagli scavi torna alla luce il vicolo dei balconi : Un intero vicolo sommerso dai lapilli dell'eruzione con balconi decorativi delle abitazioni, in grado di resistere alla lava e a millenni sotto la cenere. Ci sono persino delle anfore lasciate sul balcone ad asciugare. I balconi verranno restaurati e inseriti in un nuovo percorso che collegherà la via di Nola con il vicolo delle Nozze d'Argento.Continua a leggere