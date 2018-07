Da Cuneo all' isola d' Elba | ricordi d' infanzia felice tra colori e profumi

Un'orchestra - però di altoparlanti diretta dall'inglese Harrison all'Auditorium Foro Boario di Cuneo : Se pensiamo ad Un'orchestra, immaginiamo un gruppo musicale formato da un numero variabile di esecutori e di strumenti diversi. Al contrario, quella che ascolteremo oggi, sabato 7 luglio, dalle 18 ...

Grazie ai "senior" di Coldiretti Cuneo che ancora oggi si dedicano all'agricoltura e alla società : ... il successo del Villaggio Coldiretti, che ha portato a Torino oltre settecentomila persone, dove è stato riconfermato il grande ruolo dell'agricoltura per l'economia nazionale, ma soprattutto ...

Cuneo/ Il sindaco di Elva ha donato alla Fondazione Crc un quadro di Boetto : Mario Fulcheri, storico collezionista cuneese e da poco eletto sindaco di Elva, ha donato alla Fondazione Crc di CUNEO un'importante opera di Giulio Boetto dal titolo Burano . Il quadro, datato 1946, ...

Dal tango alle danze africane - come si "trasforma" la Vecchia Stazione di Cuneo : L'hip hop è la portata principale, il funky l'antipasto, il reggae il contorno e, per i più coraggiosi, un bicchierino di jazz come digestivo. Alla Birrovia di Cuneo, nel piazzale Vecchia Stazione 4, ...

La scommessa di Oscar : dall'Argentina a Cuneo a passo di danza : A Cuneo abbiamo continuato con la nostra attività di insegnanti: lavoriamo con due associazioni della provincia , Tango de Buenos Aires di Cuneo e Soltango di Alba, , e facciamo diversi spettacoli ed ...

Calciomercato Cuneo - risoluzione consensuale con l'allenatore Gardano : Cuneo - Si separano consensualmente le strade tra il Cuneo e il tecnico Massimo Gardano . Attraverso una nota il club biancorosso ha annunciato la risoluzione del contratto. Questo il comunicato: "L'A.

Due piccoli della colonia di gabbiani in piazza Europa a Cuneo trovati morti dalla Lipu : ALICE MARINI - In pochi finora sono riusciti a fotografarli, ma il loro grido non è passato inascoltato. A volta basta una bella giornata di sole per sentirsi , quasi, come al mare. Tuttavia, se tra ...

Conto alla rovescia per Giulia che da Cuneo porterà sorrisi ai bambini in Tanzania : Giulia MELLANO - Meno di venti i giorni che mancano alla prossima partenza per Ilula. Sembrano tanti, perché in venti giorni a Cuneo si possono fare tantissime cose, ma in realtà sono pochi. Venti ...

Cuneo/ Gran finale con la comicità del mago Budinì alla Grande Fiera d'Estate : Ha realizzato oltre 2500 spettacoli e attività didattiche inerenti al settore magico-teatrale. La Fiera è aperta dalle 10 fino a mezzanotte e si può mangiare sia pranzo che cena nel "Parco dei Golosi"...

Cgil Cuneo : "Domani i lavoratori dovranno lasciare il cantiere Galleria di Tenda" : Riceviamo da Cgil Cuneo e pubblichiamo: "Siamo stati informati dai lavoratori che domani, venerdì 15 giugno, dovranno lasciare il cantiere Galleria di Tenda. Malgrado la richiesta di incontro, nessuna ...

La lotta per il clima in due destini che s'incrociano in un film alla Casa del Fiume di Cuneo : Venerdì 8 giugno alla Casa del Fiume di Cuneo , via Porta Mondovì 11a, , alle 21 , verrà proiettato il film Anote's ark - L'arca di Anote , lungometraggio del 2018 del canadese Matthieu Rytz per ...

Cuneo : nuova frana sulla provinciale del Vallone di Elva : nuova frana sulla provinciale del Vallone di Elva, che dalla Valle Maira raggiunge il paese delle Alpi Cuneesi. Rocce sono crollate sulla carreggiata, all’altezza della derivazione d’acqua del torrente verso il bacino di Ponte Marmora. La strada è chiusa dal 2014 e il nuovo distacco complica maggiormente la riapertura. L'articolo Cuneo: nuova frana sulla provinciale del Vallone di Elva sembra essere il primo su Meteo Web.

A Lagnasco un workshop alla scoperta dei segreti del Prosciutto Crudo di Cuneo Dop : Lunedì 4 giugno, a partire dalle ore 18, il Prosciutto Crudo di Cuneo Dop sarà protagonista del workshop "Porte aperte del Prosciutto Crudo di Cuneo Dop" che ha l'obiettivo di farne conoscere ed ...

Cuneo - cinghialotti filmati in gabbia dalla polizia locale - poi uccisi e 'messi in mostra' scoppia la polemica : La scena sta indignando il web e il modo degli animalisti piemontesi. Quindici cinghialotti catturati nel Cuneese, a Marsaglia, compaiono prima in un video di 30 secondi al momento della cattura, in ...