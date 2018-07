Da Alanis Morissette a Roger Waters | da Ringo Starr a Tony Allen e Alex Britti | i

Alanis Morissette - dal successo alla crisi e ritorno : un live dove non nasconde nulla di sé : Brani come Thank you, Ironic, You oughta know l'hanno resa una icona della musica mondiale dei primi anni Novanta, nell'era pre-internet. Poi, come a volte accade nel mondo dello showbusiness, Alanis Morissette ha continuato la sua strada, fatta di album e live , ma il successo , quello che stordisce, è venuto meno. Negli otto album pubblicati, l'ultimo risale al ...

Alanis Morissette : «Ero malata d’amore e ora sono guarita» : A un certo punto della telefonata, passiamo in rassegna le sue canzoni più famose. Per esempio, You Oughta Know: «L’ho scritta in 20 minuti, una canzone molto “fisica” ed esplicita. Non ho mai detto di chi parlava perché non mi sembra corretto: è giusto cantare di risentimento, ma non sono una grande fan della vendetta». Per chi è cresciuto negli anni Novanta, questa è la canzone-manifesto della rabbia della ragazza che è stata lasciata. È ...