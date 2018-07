CUNEO | INVESTITO DAL TRATTORE GUIDATO DAL NONNO | MORTO BIMBO DI 6 ANNI Incidente causato

CUNEO : investito dal trattore del nonno - muore bimbo di 6 anni - : La tragedia è avvenuta in un'azienda di famiglia a San Biagio di Centallo. Immediati i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del bambino

CUNEO - investito da un trattore guidato dal nonno : morto bimbo di 6 anni : Il dramma si è consumato in pochi attimi nel cortile dell'azienda agricola nel cuneese. Il nonno si è messo al volante del mezzo senza accorgersi della presenza del nipotino e lo ha investito. Per il piccolo inutile l'intervento dell'elicottero di soccorso. Trasportato in ospedale invece il nonno a causa di un forte stato di shock.--Terribile tragedia nelle scorse ore in un un'azienda agricola a conduzione famigliare nel Cuneese. Un bambino di 6 ...