Cuneo | investito da un trattore guidato dal nonno | morto bimbo di 6 anni

(Di lunedì 9 luglio 2018) Il dramma si è consumato in pochi attimi nel cortile dell'azienda agricola nel cuneese. Ilsi è messo al volante del mezzo senza accorgersi della presenza del nipotino e lo ha. Per il piccolo inutile l'intervento dell'elicottero di soccorso. Trasportato in ospedale invece ila causa di un forte stato di shock.Terribile tragedia nelle scorse ore in un un'azienda agricola a conduzione famigliare nel Cuneese. Un bambino di 6ha perso la vita dopo essere stato accidentalmenteda unin manovra sul quale si trovava il. Il dramma si è consumato nel cortile dell'azienda nella prima mattinata di lunedì, intorno alle 9, nella frazione San Biagio di Centallo, alle porte di. Pare che l'uomo si sia messo al volante del pesante mezzo agricolo senza accorgersi della presenza del nipotino fin a quando no lo ha. È stato immediatamente avvertito il 118 con una chiamata di emergenza ma quando i medici son accorsi sul posto per il piccolo ormai non c'era più nulla da fare. Sul luogo della tragedia è intervenuta l’equipe medica con l’elisoccorso ma ogni tentativo di rianimare il bambino è stato inutile e i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.