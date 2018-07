Cuneo | bimbo di 6 anni muore travolto da trattore del nonno

Cuneo - investito da un trattore guidato dal nonno : morto bimbo di 6 anni : Il dramma si è consumato in pochi attimi nel cortile dell'azienda agricola nel cuneese. Il nonno si è messo al volante del mezzo senza accorgersi della presenza del nipotino e lo ha investito. Per il piccolo inutile l'intervento dell'elicottero di soccorso. Trasportato in ospedale invece il nonno a causa di un forte stato di shock.Continua a leggere