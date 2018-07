Cristiano Ronaldo-Juventus | Evra ha le idee chiare

È già Cristiano Ronaldo-mania a Torino : nasce la coppa gelato CR7 : Sale la febbre tra i tifosi juventini per il possibile arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino, dove una gelateria ha cominciato a vendere i “gelati di Ronaldo”. La “Bottega del Goloso” nel comune di Vinovo ha lanciato la “coppa CR7” in vista dell’arrivo della stella portoghese. È stato creato “nella speranza, condivisa da tutti i tifosi della Juventus, che l’affare si faccia davvero. Abbiamo messo insieme il bianco e il nero come omaggio alla ...

Juventus - in Spagna sicuri : 'Cristiano Ronaldo ha già parlato con Allegri' : TORINO - Si accumulano gli indizi e i tifosi della Juventus non smettono di sognare Cristiano Ronaldo in bianconero. L'ultimo arriva dalla trasmissione 'Tiempo de Juego' sulla spagnola 'Cadena Cope', ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - Evra toglie tutti i dubbi : “CR7 vada lì se vuole vincere fino al 2050” : Nel corso di una diretta Facebook con i suoi fans, Patrice Evra ha parlato della possibilità che Cristiano Ronaldo si trasferisca alla Juventus L’ambiente Juventus lo conosce benissimo, per questo motivo Patrice Evra non poteva non raccomandarlo a Cristiano Ronaldo. Il portoghese è vicino a trasferirsi a Torino, sono ore caldissime sull’asse Torino-Madrid, con i dirigenti bianconeri che attendono l’ok di Mendes per ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus? L’affare scatena la rabbia degli operai Fiat : Da oltre un mese i media parlano dell’addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid e nell’ultima settimana si sono intensificate le voci del suo probabile approdo alla Juventus. La notizia ha comprensibilmente mandato in estasi i tifosi juventini ma molti altri italiani non sono felici della notizia: naturalmente sono i tifosi delle altre squadre del campionato italiano, a cui si aggiungono gli operai della Fiat. Mentre la Juventus sembra pronta a ...

Esclusiva CalcioWeb – Juventus - è rivoluzione : tesoretto da più di 300 milioni per finanziare Cristiano Ronaldo - poi altri due colpacci in entrata [NOMI e DETTAGLI] : CALCIOMERCATO Juventus – Sono ore caldissime per il calciomercato della Juventus, nelle ultime nuovi importanti aggiornamenti sulla trattativa con il Real Madrid per Cristiano Ronaldo, operazione ormai ai dettagli, fumata bianca prevista entro la settimana, poi la presentazione in grande stile prima della partenza per l’America. Si tratta di un colpo sensazionale della Juventus, sta per arrivare in Italia il più forte ...

Cristiano Ronaldo - leggenda vivente per l’intera isola di Madeira : aeroporto - museo e due statue che fanno ancora discutere : Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più forti e anche più belli del mondo. Sull’isola di Madeira, dov’è nato, è praticamente osannato come un dio. Nel 2016, l’attaccante ha aperto sull’isola il Pestana CR7 Hotel, in una joint-venture con Pestana, gruppo alberghiero di Madeira: l’hotel dà ai suoi ospiti un assaggio dello stile di vita del calciatore, con circuiti fitness personalizzati, Jacuzzi all’aperto e una spettacolare piscina con vista ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - Mendes vola da Perez : tutti i dettagli sull’incontro che può portare alla fumata bianca : Juventus-Cristiano Ronaldo, ci siamo. Sempre più nel vivo la trattativa tra il portoghese ed il club bianconero, ormai rimangono sempre meno dubbi, Cr7 sarà un calciatore della Juventus, è solo questione di tempo. L’ultimo aggiornamento riguarda un incontro nelle prossime ore, tra martedì e mercoledì tra l’agente Mendes ed il presidente Perez, il procuratore confermerà l’accordo trovato con la Juventus con il suo ...

Cristiano Ronaldo alla Juve - il consiglio dell'amico Evra : 'Vai - vincerai fino al 2050. Ma servono sacrifici' : Cristiano Ronaldo alla Juventus, un possibile trasferimento che continua a far parlare tutto il mondo del calcio. Tempi non ancora certi ma operazione concreta per quello che potrebbe presto diventare il colpo del secolo, con il campione portoghese pronto a lasciare il Real Madrid per sposare il ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus per nuovi obiettivi : TORINO - Cristiano Ronaldo vuole soltanto la Juventus . E' una scelta precisa, dettata più dalla voglia di battere nuovi record che dai soldi. , …, Ma se Ronaldo ha dato la sua parola ad Andrea ...

Calciomercato - per Cristiano Ronaldo la Juventus punta su Mendes : INVIATO A MADRID - La Juventus aspetta la giocata decisiva di quello che in questo momento è il migliore fuoriclasse possibile nella trattativa del secolo: Jorge Mendes . In questa fase in cui il Real ...

Cristiano Ronaldo – C’è la firma… ma con uno sponsor : CR7 sempre più vicino all’Italia : La prima firma, italiana, di Cristiano Ronaldo che fa sognare tutti i tifosi bianconeri: CR7 sempre più vicino alla Juventus? Le prossime ore saranno decisive, in casa Juventus, per quanto riguarda la trattativa Cristiano Ronaldo. Il club juventino farà il possibile per portare a Torino l’attaccante portoghese, dopo giorni di ‘illusioni’ ai tifosi bianconeri. CR7 è attualmente i Grecia, dove se la sta spassando con la sua ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Ultime notizie : incontro Mendes-Florentino e Junta Directiva - è il giorno.. : Cristiano Ronaldo alla Juventus, Ultime notizie: domani incontro decisivo tra l'agente Jorge Mendes e il presidente del Real Madrid Florentino Perez, poi l'annuncio e la presentazione...(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 08:09:00 GMT)