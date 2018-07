Cresce la spesa degli italiani per il cibo | ma calano le imprese agricole

Cresce la spesa alimentare delle famiglie - guidano i prodotti confezionati : Viaggia con il segno positivo nel 2018 la spesa delle famiglie per i consumi domestici di prodotti alimentari: secondo l'osservatorio Agrosserva dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo ...

Consumi - Cresce del 10 - 5% la voglia di BIO nel carrello della spesa : I Consumi degli italiani hanno sempre più una impronta bio. Nel corso del primo quadrimestre del 2018 l'incidenza dei prodotti biologici sul carrello della spesa è salito del 10,5%. Lo rileva una analisi della Coldiretti basati su dati della Nielsen, limitatamente a Iper e Supermercati. Peraltro non si tratta di un exploit isolato, visto che i trend è in crescita ormai da un decennio.I dati sui Consumi bioSecondo l'analisi, 6 italiani su 10 nel ...

Cresce spesa sanitaria privata : 40 mld : 11.56 La spesa sanitaria privata tocca i 40 miliardi.Dal 2013 al 2017 è aumentata del 9,6% in termini reali,molto più dei consumi (+5,3%). Nell'ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per prestazioni sanitarie per intero o ticket. Ma non è tutto:7 mln di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno usato il ricavato della vendita di una casa o svincolato risparmi. Per il report,"la spesa ...

Cresce la spesa sanitaria privata : così la tredicesima degli italiani finisce in cure : Se l'anno scorso gli italiani hanno speso per esami e visite mediche nel privato più di 37 miliardi, quest'anno arriveranno a spenderne anche di più: ben 40 miliardi. E' quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm...

Cresce la spesa per l'emergenza migranti. Salvini : 'Sono troppi' : Il neo ministro dell'Interno intende dare la priorità ad uno dei temi cruciali del nuovo governo e intende farlo con un'efficace politica dei rimpatri. Al largo della Libia, la nave Aquarius della Ong ...

Italia secondo Paese più vecchio del mondo : la spesa pensionistica tornerà a Crescere : La spesa pensionistica si è ridotta negli ultimi anni grazie alla riforma Fornero ma le prospettive demografiche Italiane lasciano presagire un peso crescente della popolazione anziana sui conti pubblici. Italia, un Paese...

Auto - Cresce costo ricambi originali e la spesa delle riparazioni : nel 2017 +3% : ROMA - Nel nostro Paese non si arresta la crescita di prezzi dei ricambi originali, che di conseguenza fanno aumentare i costi delle riparazioni e i rimborsi delle assicurazioni. Secondo...

Sanità digitale - avanti piano : la spesa Cresce - ma l'innovazione è frenata : È aumentata, anche se di poco, la spesa della Sanità italiana nell'innovazione digitale, nel 2017, dopo lo stop degli anni scorsi. Non si può però ancora parlare di svolta né tantomeno dell'inizio di ...

Veneto : vicepresidente - in Regione cala la spesa e Cresce l’efficienza : Venezia, 3 mag. (AdnKronos) – Nel corso dell’ultima seduta la Giunta regionale ha approvato su proposta del vicepresidente la Relazione sulla performance 2017, il documento – validato dall’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) – che sintetizza e attesta il raggiungimento degli obiettivi organizzativi ed individuali assegnati ai dirigenti regionali lo scorso anno. Il percorso di valutazione si è concluso in ...

Veneto : vicepresidente - in Regione cala la spesa e Cresce l’efficienza (2) : (AdnKronos) – Per l’anno in corso il programma sulla valutazione e trasparenza è stato svolto allineando contenuti e tempistiche anche per gli enti strumentali regionali, in un’ottica di monitoraggio e sviluppo sinergico di tutte le strutture controllate dalla Regione.‘L’andamento positivo delle performance dell’amministrazione, che vede per il 2017 il 62% dei dirigenti collocati in prima fascia, ad indicare ...

