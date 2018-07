Corso in Management Olimpico | oggi la Graduation Ceremony Malagò | la nostra offerta è

Rugby – Il Benetton nuovamente studiato nel Corso People Management : Benetton Rugby per il terzo anno caso di studio del corso People Management Come accaduto nelle ultime due stagioni sportive, il Benetton Rugby nei recenti mesi è stato caso di studio del corso di alta formazione People Management. Un progetto nato dalla collaborazione tra Ca’ Foscari Challenge School, Adecco Italia e Adecco Training. Il corso finalizzato alla creazione di profili professionali in grado di coordinare e gestire i processi di ...