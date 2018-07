Coppia nata a Uomini e Donne pubblicizza uno spot in televisione! Video!

Gran Bretagna - la Coppia avvelenata con gas nervino : muore la donna Altro caso Skripal? video : I due erano in condizioni gravissime, lei non ce l'ha fatta. La polizia segue la pista del caso Skripal, l'agente segreto russo avvelenato con la stessa sostanza

Nuovo caso Skripal in Gran Bretagna - Coppia avvelenata con gas nervino a Salisbury : Gas nervino 'Novichok' di provenienza russa. La polizia britannica non ha dubbi: l' uomo e la donna ricoverati in condizioni gravissime, sono stati colpiti dallo stesso tipo di veleno che aprì il caso Skripal. E così a quattro mesi dalla vicenda dell'ex spia russa e della figlia, ora fuori pericolo, rischia di riaprirsi un caso che sfociò in un grave incidente diplomatico tra Russia e Gran Bretagna e che coinvolse anche gli ...