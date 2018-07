Controlli ai confini | cosa cambierà dal 2021 per i viaggiatori che entrano nell’Ue

fanpage

(Di lunedì 9 luglio 2018) Il Parlamento europeo ha approvato una nuova normativa che prevederà un'autorizzazione da richiedere online per i cittadini extracomunitari dei Paesi senza obbligo di visto. I dati dichiarati verranno confrontati con le banche dati per evitare rischi per la sicurezza, di immigrazione illegale o epidemia.