Consulente del lavoro truffava l' INPS | scoperto e denunciato dalla Guardia di Finanza

'Ndrangheta - arrestato maresciallo della Forestale : era Consulente del Ministero dell'Ambiente : Per l'accusa avrebbe favorito una cosca. Il maresciallo Greco era stato consulente dei ministri Clini e Galletti

Mafia : il maresciallo ex Consulente del Ministero arrestato nel Cosentino : E' il comandante della stazione dei carabinieri forestali di Longobucco. L'accusa: manipolò un'indagine

Alfano torna avvocato : Consulente per l'estero del super studio legale : 'Dopo aver definitivamente lasciato la politica, ho deciso di dedicarmi a tempo pieno alla libera professione, con un particolare orientamento allo scenario e ai mercati internazionali e l'...

Napoli - medico Consulente tecnico del tribunale colto in flagrante : concussione : Ennesimo caso di concussione nella sanita': i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, hanno arrestato una donna medico di 64 anni originaria di Salerno, di cui non sono state rese note le generalita' per motivi di privacy. La donna, nella sua funzione di chirurgo, è stata accusata di avere chiesto del denaro per falsificare una perizia medica che serviva al riconoscimento dell'invalidita' presso l'Inps di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 giugno : L’avvocato-Consulente a fine aprile si muoveva per concordare incarichi per Human Technopole e diceva : “Mi manda Di Maio” : Lanzalone in missione a Chigi: “Sono del comitato nomine 5S” A fine aprile, in epoca Gentiloni, l’avvocato va dal governo a chiedere di concordare incarichi per Human Technopole. Ma viene ignorato di Carlo Tecce Tor di Balle di Marco Travaglio Siccome siamo abituati a dare tutte le notizie e a ricevere lezioni dai giornali che ne danno soltanto qualcuna, quelle che fanno comodo agli amici e agli amici degli amici, ieri abbiamo cercato ...

Luca Lanzalone/ Chi è il superConsulente del M5S - dimessosi da Acea : il caso Dagospia : Luca Lanzalone, chi è il superconsulente del M5S, numero uno di Acea, ed ex grillino a Livorno. A settembre ha presenziato a fianco di Di Maio, nel workshop sulla finanza di Cernobbio(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 15:45:00 GMT)

Stadio Roma - chi è Luca Lanzalone : il Consulente del M5s che risolveva problemi adesso è finito ai domiciliari : Luca Parnasi nelle intercettazioni lo ha soprannominato “Mr Wolf”, come il personaggio di Pulp Fiction. Quello interpretato da Harvey Keitel, che arrivava sulla scena di una carneficina e diceva senza scomporsi: “Sono Wolf, risolvo problemi”. Mai soprannome fu più azzeccato per Luca Lanzalone, l’avvocato ‘problem solver’ classe 1969 caro a Davide Casaleggio, in grado nel giro di un paio d’anni di rimettere sul binario giusto le problematiche ...

Stadio Roma – Il rampollo dell’edilizia e il Consulente M5s - l’assessore di Zingaretti e l’uomo di Fi : chi sono gli arrestati : L’uomo chiave è Luca Parnasi. Il costruttore 41enne è il rampollo di una famiglia di imprenditori edili, ma la sua ascesa avviene all’inizio del decennio con la realizzazione del centro commerciale EuRoma 2 all’Eur e un piccolo impero che puntava a fare concorrenza all’egemonia del gruppo Caltagirone nella Capitale. Ha dialogato molto con l’ex amministrazione provinciale guidata da Nicola Zingaretti per la quale ...

Il Consulente del Vaticano : "Nessuna diffidenza nei confronti del Gay Pride" : I cattolici non dovrebbero essere diffidenti verso giugno, il periodo che la comunità Lgbt ha scelto come "mese dell'orgoglio". Parola di padre James Martin, gesuita americano, nominato consultore della Santa Sede della Segreteria per la Comunicazione.L'uomo di Chiesa in questione non è certo nuovo a posizioni di questo tipo.In passato Martin si era addirittura spinto a ipotizzare che alcuni santi fossero gay. In queste settimane il suo profilo ...

Di Maio nomina Sergio Bramini Consulente Mise/ Video - imprenditore fallito per colpa dello Stato : "ora basta!" : Di Maio nomina Sergio Bramini nuovo consulente del Ministero Mise: Video, l'imprenditore fallito per colpa dello Stato sul palco M5s.

Sergio Bramini sarà Consulente del ministro Di Maio : «Metterò mano alla legge sui fallimenti» : Sergio Bramini, 71 anni, è l'imprenditore monzese «fallito per colpa dello Stato» che, nonostante il credito di 4 milioni di euro accumulato dalla sua società, si è visto portare via la villa ...