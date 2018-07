Consorzi di bonifica | interrogazione del Movimento 5 stelle all' Ars

Firenze. Consorzi o di Bonifica : concluso il secondo passaggio di sfalcio in Arno : Nel tratto di Firenze dell’ Arno è stato completato in questi giorni il secondo passaggio di sfalcio della vegetazione su argini e sponde.

Consorzi di Bonifica - Coldiretti : 'Strumenti indispensabili per la Puglia' : ... Angelo Corsetti - riportando la gestione della Bonifica all'autogoverno del mondo agricolo entro la fine dell'anno, così come annunciato dall'Assessore regionale all'Agricoltura Di Gioia, attraverso ...

Decurtazione finanziamento Consorzi o Bonifica Ragusa - Campo condanna Regione : Consorzio di Bonifica Ragusa , la deputata regionale Stefania Campo “un affronto la Decurtazione delle somme per i lavoratori”.

Un milione e mezzo per Consorzio Bonifica Ragusa : ma non bastano : A darne notizia è il deputato regionale Orazio Ragusa che precisa: "Non bastano, ma si tratta di una prima risposta di serenità"