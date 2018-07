Confiscati 2 milioni al FN Il partito | Ci vogliono morti Francia | Le Pen come

Corruzione - Confiscati 70 milioni al manager Giacchetto : “Appropriazione di denaro pubblico grazie a truffe e falsi” : È accusato di essere l’ideatore di un sistema che dal 2006 in poi è riuscito ad appropriarsi di finanziamenti regionali ed europei. Tutto grazie alla Corruzione seriale. Adesso la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo ha confiscato beni per circa 70 milioni di euro al manager Fausto Giacchetto. I giudici non hanno disposto la confisca integrale dei beni che erano stati sequestrati: restano in possesso alla famiglia 13 ...

Raggi : fuori mafia da Roma - Confiscati 18 - 5 milioni : Raggi: non abbassiamo lo sguardo Roma- Di seguito il tweet di Virginia Raggi, sindaca di Roma. #fuoriLamafiaDaRoma. confiscati 18,5 milioni di euro al clan Fasciani. Ringrazio la @GDF e la Dda Roma per l'operazione di oggi. Criminalità non deve inquinare economia litorale #NonAbbassiamoLoSguardo.

Ostia - Confiscati beni per 18 - 5 milioni di euro al clan Fasciani : Ostia, confiscati beni per 18,5 milioni di euro al clan Fasciani Al termine delle indagini, la Guardia di Finanza ha bloccato società, immobili e conti bancari riconducibili ai fratelli Carmine e Terenzio, capi del gruppo attivo fra Roma e il litorale ostiense. Entrambi sono stati sottoposti a sorveglianza speciale per 4 ...

Colpo all'impero economico del clan Fasciani ad Ostia : Confiscati beni per 18 milioni di euro : Secondo la guardia di finanza "ne è derivato un vero e proprio 'inquinamento' dell'economia legale del litorale, attuato sfruttando consapevoli 'prestanome' che sono stati posti formalmente a capo di ...

Mafia - Confiscati beni per 10 milioni ai fratelli Graviano : confiscati beni per dieci milioni di euro a Benedetto Graviano , 60 anni, e i fratelli Filippo, di 57, Giuseppe, di 55, e Nunzia, di 50. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione misure di ...

Confiscati beni per due milioni a usuraio vicino a clan camorra : Roma, 6 giu. , askanews, Dalle prime ore della mattinata odierna, la Sezione Operativa DIA di Salerno sta eseguendo una misura di prevenzione patrimoniale emessa da quel Tribunale, su proposta del ...

Mafia : Trapani - Confiscati beni per 20 milioni euro a imprenditore Fanaro : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - beni per 20 milioni di euro sono stati confiscati all'imprenditore Pietro Funaro, 57 anni, ritenuto dagli investigatori "vicino alle famiglie mafiose" del trapanese. Gli agenti di Polizia della Divisione Anticrimine e i finanzieri del Nucleo di Polizia Economica Finanz

