Concorso docenti abilitati | ritardi e disguidi fanno slittare l’anno di prova

Scuola : docenti di religione chiedono un regolare Concorso : Nuove polemiche ed aggiornamenti caratterizzano il mondo della Scuola negli ultimi tempi. Tra questi, la questione (spesso bistrattata) dei docenti di religione non ancora stabilizzati. Dopo diversi anni di silenzio, ultimamente tali insegnanti sono tornati a farsi sentire, chiedendo un concorso regolare. Questa richiesta è stata fatta propria da diverse sigle sindacali, tra cui lo

Scuola : Concorso docenti non abilitati - è polemica : Il concorso riservato ai docenti non abilitati sta per entrare nella sua fase cruciale. Potranno prendervi parte tutti i docenti che negli ultimi 8 anni hanno effettuato almeno 3 anni di servizio. E' stato lasciato in eredità all'attuale governo dalla Legge sulla Buona Scuola. Il Consiglio Superiore ha dato il via libera.

Concorso per docenti a Modena/ Bando per 4 insegnanti scuola infanzia : info - prove e scadenza : Concorso per docenti a Modena. Bando per 4 insegnanti scuola infanzia: info, prove e scadenza. Le ultime notizie sull'opportunità lavorativa: assunzione a tempo indeterminato(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 16:41:00 GMT)

Concorso docenti non abilitati - news : a rischio di saltare e 24 CFU - ecco perché : Il Concorso per gli aspiranti docenti non abilitati non è stato ancora indetto e tanti sono gli interrogativi che attanagliano coloro che dovranno aderire al bando. In primis sul ritardo nella pubblicazione del bando, il quale sarebbe dovuto essere già in circolazione da un po', dalle prime notizie che il Ministero dell'Istruzione aveva dato a riguardo. Infatti il Miur aveva annunciato lo scorso dicembre che subito dopo le vacanze natalizie

Concorso docenti abilitati : precisazioni sulla cancellazione dalle graduatorie : Il Concorso per docenti abilitati prevede la cancellazione dalle graduatorie di merito regionali in caso di rinuncia alla nomina. Il 10 marzo il Miur ha emanato la nota 22832 in cui chiarisce in quali termini si procede alla cancellazione. I docenti che parteciperanno al Concorso verranno inseriti nelle graduatorie di merito regionali dalle quali verranno

Concorso docenti abilitati : precisazioni sulla cancellazione dalle graduatorie : Il Concorso per docenti abilitati prevede la cancellazione da tutte le graduatorie che avviene contestualmente all'accettazione della nomina per lo svolgimento del terzo anno di FIT. Il 10 marzo il Miur ha emanato la nota 22832 in cui chiarisce in quali termini si procede alla cancellazione. I docenti che parteciperanno al Concorso verranno inseriti nelle

Scuola - docenti abilitati ultime notizie : 'Concorso per soli titoli e riapertura GaE' : Il Comitato docenti abilitati ha pubblicato una nota attraverso la quale si ribadisce, ancora una volta, come sia quanto mai necessario un provvedimento ad hoc che disponga la riapertura delle GaE: riferendosi alla questione riguardante i diplomati magistrali, gli insegnanti abilitati si uniscono alla protesta e si dichiarano pronti a scendere in piazza per difendere i loro diritti e