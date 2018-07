Con Renault il lunedì non è più lo stesso

Renault chiude il 1° semestre Con vendite in deciso aumento : Teleborsa, - Immatricolazioni in crescita per il gruppo Renault nel primo semestre: +5,8% a 389.221 unità per una quota di mercato pari al 27,2%. La casa d'auto francese si conferma così la leader del ...

Renault e la mobilità autonoma Condivisa : La Métropole Rouen Normandie, il Gruppo Transdev, il Gruppo Renault, il Gruppo Matmut, partner del progetto Rouen Normandy Autonomous Lab, sperimentano il primo servizio di mobilità condivisa e autonoma on demand sulle strade aperte d’Europa. Questa sperimentazione sarà aperta al pubblico nell’ultimo trimestre del 2018, con quattro veicoli autonomi Renault ZOE al 100% elettrici, a […] L'articolo Renault e la mobilità autonoma condivisa ...

Renault trasforma i porte aperte Con i Love Mondays : Dai primi porte aperte Renault degli anni ’80 ai Love Mondays con promozioni uniche Erano i primi anni ’80 quando Renault sviluppò il progetto “porte aperte alla Renault”, un’iniziativa totalmente inedita che prevedeva la realizzazione di un concorso che invitava a recarsi in concessionaria in un particolare weekend, con la promessa di premi che andavano dall’auto alla bicicletta per bambini, fino a sconti sugli eventuali acquisti ...

I love mondays - Gli sConti Renault tornano il 25 giugno : Il lunedì è sicuramente il giorno della settimana più odiato ma la Renault ha trovato un modo per farlo apprezzare ai propri clienti. Con l'iniziativa "I love mondays" la Casa francese ha deciso di proporre una scontistica aggiuntiva a chi acquista una nuova vettura in pronta consegna di lunedì.Bonus fino a 1.000 euro. Nella prima data dell'operazione "I love mondays" la Renault ha raccolto circa 1.500 ordini, registrando ...

F1 - finisce il rapporto Con la Renault : sarà la Honda a fornire i motori alla Red Bull a partire dal 2019 : La Red Bull ha ufficializzato la fine del rapporto con la Renault, sottolineando come dalla prossima stagione sarà la Honda a fornirle le power unit Mancava solo l’ufficialità, adesso è arrivata anche quella. La Red Bull lascia la Renault dopo dodici anni e si affida alla Honda, che fornirà al team di Milton Keynes le power unit per le prossime due stagioni. Photo4 / LaPresse Un accordo biennale che soddisfa e non poco Chris Horner, ...

Renault – Inaugurato un Concept store nel centro di Berlino dedicato ai veicoli elettrici : “Renault Electric Vehicle Experience Center”, dopo Stoccolma anche a Berlino apre il concept store urbano nelle zone di passaggio del grande pubblico Renault apre a Berlino le porte di un nuovo concept store dedicato ai veicoli elettrici, il “Renault Electric Vehicle Experience Center”. Dopo l’inaugurazione del suo primo VE Experience Center a febbraio, a Stoccolma, Renault prosegue l’implementazione di questo concetto per far scoprire la ...

Formula 1 - La FIA Conferma le novità tecniche per Ferrari - Honda e Renault : Per il quattro volte Campione del Mondo si tratta della prima sostituzione della stagione. Kimi Raikkonen Avendo montato l'unità termica 2 in Spagna, Ferrari ha scelto di limitare le novità per ...

Syusy Blady e la figlia on the road Con Renault ZOE : Syusy Blady, la figlia Zoe e Renault sono le protagoniste di “In Viaggio con mia figlia #movedifferent”, un programma inedito che andrà in onda a partire dal 10 giugno su Rete 4, ogni domenica alle ore 11: un singolare percorso a impatto zero attraverso il Bel Paese. Dal Trentino alla Sicilia, dalla Toscana alla Basilicata, […] L'articolo Syusy Blady e la figlia on the road con Renault ZOE sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

F1 Renault - Abiteboul : «Ci presenteremo in Canada Con importanti novità» : ROMA - Il motore Reanult in Canada sarà aggiornato e potenziato. L'operazione era programmata ma scusita una certa fiducia nella scuderia francese: ' Attendiamo con impazienza il Canada - afferma ...

PSG - nuova partnership commerciale Con Renault : Il club parigino, dopo la fine dell'accordo con Citroën nel giugno 2017, è pronto a una nuova partnership con una casa automobilistica. L'articolo PSG, nuova partnership commerciale con Renault è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nasce Eppy - il car sharing 100% elettrico Con la gamma Renault Z.E. : Debutta Eppy: operativo a Latina il car sharing 100% elettrico con la gamma Renault Z.E È nato Eppy (Elettra Point to Point by Yourself), un servizio di car sharing a flusso libero 100% elettrico presentato oggi, e che sarà operativo dal primo giugno a Latina. IL PERCORSO – L’avvio del progetto giunge al termine di una procedura ad evidenza pubblica avviata nell’ estate 2017 dal Comune di Latina, alla quale ha risposto Alea Mobilità ...

Auto – Renault Kadjar unisce le forze Con “Solo : A Star Wars Story” per portare i clienti “su una strada alternativa” : Renault Kadjar unisce le forze con “Solo: A Star Wars Story” per offrire un’esperienza entusiasmante ai suoi clienti, in occasione del lancio del film che uscirà nei cinema italiani il 23 maggio 2018 Con Kadjar, Renault invita tutti “to take the alternative road” (prendere la strada alternativa) con una campagna paneuropea – progettata e prodotta in collaborazione con Lucasfilm, Disney e Publicis Conseil. Per il costruttore francese si tratta di ...

La Concessionaria Renault Paglini inaugura il nuovo sito di Varese : Alla presenza del Comitato di Direzione di Renault Italia, la Concessionaria Renault Paglini ha inaugurato, il 25 maggio scorso, il nuovo Renault Store di Varese, un sito creato per soddisfare appieno le esigenze di ogni cliente La storica sede di Varese della Concessionaria Paglini si sposta, così, da Via Belfonte a Via Valganna per accogliere uno showroom totalmente rivisitato, più ampio e moderno. Il nuovo sito occupa una superfice di oltre ...

Company Car Drive – Renault Con la gamma business alla settima edizione dell’evento : Renault, con la sua gamma business, protagonista alla settima edizione di Company Car Drive Renault non poteva mancare alla settima edizione di Company Car Drive, evento dedicato a fleet manager, acquirenti e gestori di flotte aziendali, in programma fino ad oggi presso il Monza Eni Circuit. Caratteristica distintiva della manifestazione, che nel 2017 ha registrato oltre 4.000 test Drive, è proprio l’esperienzialità della guida, che ...