Comune di Napoli in rosso ma per gli affitti spese da record

Anm - il Comune di Napoli cita la Regione : «Ci ha dato meno soldi - ricorso al Tar» : «Se la città di Napoli avesse avuto dalla Regione Campania le risorse previste nel piano stilato nel 2013 di riprogrammazione del trasporto pubblico, forse oggi non ci troveremmo ad...

Paralisi funicolari - il Comune di Napoli pronto ai licenziamenti : Sarà linea dura quella del Comune per 'gli infedeli' - ammesso che ce ne siano - anche perché stanno scatenando una guerra politica interna tra pezzi della maggioranza e la giunta. Per esempio domani ...

L'appello del malato terminale : 'Comune di Napoli - rilasciami il certificato o morirò senza nozze' : Da due settimane Francesco Cars vive un incubo. Ha richiesto un certificato al Comune di Napoli utile per contrarre il matrimonio ma finora non è arrivato nulla. Il rito è fissato per il 4 luglio, e ...

Napoli - niente soldi dal Comune l'Abc chiude le fontane : Rubinetti chiusi e niente più acqua nelle fontane monumentali. L'ultimo schiaffo nella città colma di turisti arriva proprio nelle zone simbolo di Napoli: dalla fontana del Nettuno di piazza Municipio,...

Napoli - Comune indebitato e con le casse vuote : al palo anche servizi : casse a secco al Comune di Napoli. Stretto tra un mare di debiti, un disavanzo certificato di 1,7 miliardi e i vincoli del piano di risanamento per uscire dal pre-dissesto che impongono una corsa a ...

Comune di Napoli a rischio dissesto : il bilancio bocciato dai revisori : Dismissioni bloccate, riscossioni di affitti, tasse e multe stradali ferme al palo. Ammanchi per decine di milioni di euro rispetto agli obiettivi. Flop sulla lotta all'evasione, nonostante gli sforzi ...

Comune Napoli - un immigrato in Consiglio : ANSA, - Napoli, 21 MAG - Un cittadino extracomunitario, eletto dagli stranieri residenti in città, potrà partecipare alle sedute del Consiglio comunale di Napoli, senza diritto di voto ma con diritto ...

San Paolo di Napoli - De Luca contro il Comune/ “Sono dei cialtroni - i 25 milioni di euro non erano dovuti” : San Paolo di Napoli, De Luca contro il Comune: “Sono dei cialtroni, i 25 milioni di euro non erano dovuti”. Il Presidente della Regione si scaglia contro il Comune di Napoli(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 16:58:00 GMT)

Cr8 - l'accordo sui debiti non basta : il Comune di Napoli ha sette mesi per scongiurare il crac : Con lo sblocco della cassa gli sforzi del sindaco de Magistris si concentrano adesso sulla battaglia romana per provare a strappare al governo una norma che cancelli la sanzione della Corte dei Conti. ...

Cappelle sequestrate al cimitero di Poggioreale - il tribunale condanna il Comune di Napoli : La spinosa vicenda delle novanta Cappelle gentilizie del cimitero di Poggioreale sequestrate dal Comune di Napoli dopo un lungo contenzioso arrivato fino al Consiglio di Stato sembra essere giunta a...

Napoli sommersa dai rifiuti - la denuncia dell'A2A : «Il Comune sapeva del blocco» : Sono laconici alla A2A, perché nelle polemiche locali sulla gestione dei rifiuti non vogliono entrarci. Con gentilezza spiegano di non avere nulla da dire sulle questioni di oggi, chiariscono...

Napoli sommersa dai rifiuti - la denuncia di Asìa : 'Il Comune sapeva del blocco' : Bonifiche fantasma, mega-stipendi e consulenze d'oro, immobili pubblici costruiti senza prima creare le fogne o le strade di collegamento. È la storia nota della Bagnolifutura, la società di ...