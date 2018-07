«Commossi dal vostro affetto» | i biglietti di ringraziamento di Harry e Meghan

vanityfair

: RT @InsaneAsilum: Sobobare Azione tipica dei materassi di Sconchiglioso Zeta, consistente in quel rumore che detti materassi vivi fanno qu… - GiusAmbr : RT @InsaneAsilum: Sobobare Azione tipica dei materassi di Sconchiglioso Zeta, consistente in quel rumore che detti materassi vivi fanno qu… - InsaneAsilum : Sobobare Azione tipica dei materassi di Sconchiglioso Zeta, consistente in quel rumore che detti materassi vivi fa… - msmorgan1968 : RT @SavetheDogsSTD: Dal #canile degli orrori di #Ovidiu in una foster family in #Germania. Lei è la nostra tripode Laura e con questo video… -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Royal Wedding, ultimo atto. A quasi due mesi dal fatidico sì, il matrimonio dell’anno si chiude con gli immancabilidiinviati dai due sposi.hanno infatti preparato una lettera speciale per dimostrare la propria gratitudine a chiunque abbia condiviso con loro quell’indimenticabile giorno: «Il Duca e la Duchessa del Sussex sono stati travolti da tutti i messaggi incredibilmente gentili ricevuti in occasione del loro matrimonio», si legge sulla nota pubblicata su Instagram in anteprima da Royal Letters. LEGGI ANCHEChe fine hanno fatto i regali nuziali di? «Sonodalimpegno», prosegue la lettera, contrassegnata dallo stemma di Kensington Palace. «Un gesto davvero premuroso che è stato molto apprezzato dalle loro Altezze Reali, che vi inviano i loro migliori auguri». Un tenero grazie a tutti, insomma, sul retro di una ...