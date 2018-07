Come integrare veramente gli stranieri | 40 milioni per insegnare la nostra lingua

ilgiornale

(Di lunedì 9 luglio 2018) Roma - Piuttosto che dispensare risorse a pioggia per l'accoglienza straordinaria, per l'ospitalità diffusa sul territorio, la mediazione culturale e i percorsi di integrazione a vantaggio e tornaconto unicamente di chi li propina, le politiche per l'immigrazione cambiano passo arricchendosi dell'insegnamento dellae della cultura italiana. Più volte Matteo Salvini si è lasciato scappare in questi ultimi tempi che glipresenti in Italia qualora avessero davvero voluto integrarsi, nel rispetto della legge, avrebbero trovato in lui un alleato sincero. A oggi, dopo poco più di un mese che ricopre la carica di ministro dell'Interno, arrivano i primi risultati per allestire un percorso di integrazione che punta su una valida idea di acculturare gli immigrati inserendoli prim'ancora che nel sistema sociale e lavorativo nazionale in un percorso di formazione linguistica.Sono ...