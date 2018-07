Come allineare i numeri dell’indice in Word

chimerarevo

: RT @ManuelaLangella: Come #allineare oggetti in #Illustrator - EmanuelaLorusso : RT @ManuelaLangella: Come #allineare oggetti in #Illustrator - ManuelaLangella : Come #allineare oggetti in #Illustrator - ManuelaLangella : Come Allineare Oggetti in Illustrator: -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Sicuramente inserire l’indice all’interno di un documentoè molto comodo soprattutto per chi lo andrà a leggere dopo. Però non tutti sanno che all’interno del software di Microsoft è presente una funzione pertutti idell’indice automaticamente. Per utilizzare questa funzione, disponibile per tutte le versione di Microsoft, dovete: Selezionare l’indice che avete scritto; Fare un click destro sul testo selezionato; Selezionare “Paragrafo” nel menu. Ora nella finestra che si è aperta dovete cliccare sul pulsante in basso a sinistra Tabulazioni per ottenere il vostro risultato, quindi: Digitate il numero 17 nel casella Posizione tabulazioni; Spuntate la casella Allineamento a destra e poi per confermare cliccate su Imposta. Ora ripetete l’operazione che avete appena eseguito immettendo ora il numero 16 nella ...