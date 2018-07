Colle | incontro con Salvini molto cordiale | non parlato di giudici

Colle - con Salvini incontro cordiale. Il ministro : positivo : "Colloquio cordiale" quello tra il capo dello Stato Sergio Mattarella e il ministro dell'interno Matteo Salvini. " Il colloquio con Matteo Salvini è stato incentrato su immigrazione,sicurezza, ...

Fondi Lega - Colle : all'oscuro di contatti per incontro con Salvini | : Il segretario del Carroccio è tornato sulla vicenda dei 49 milioni che la Procura di Genova ha chiesto di sequestrare e ha chiesto di poter vedere il Presidente della Repubblica. Anm: "...

Fondi Lega - fonti del Carroccio annunciano incontro al Quirinale| Gelo dal Colle : non ci risulta : Dal Carroccio viene fatta trapelare l'indiscrezione che ci sono in corso contatti con il Quirinale. Ma arriva una secca smentita

Fondi della Lega - il Colle frena : ?"All'oscuro dell'incontro con Salvini" : Sono fonti vicine alla Lega a far trapelare che sono già in corso contatti tra il partito e il Quirinale e che al rientro dalla missione dalla Lituania di Sergio Mattarella ci sarà la possibilità di individuare una data per un incontro con Matteo Salvini. Quest'ultimo vorrebbe affrontare col capo dello Stato la decisione della Cassazione di dare il permesso ai pm di Genova di sequestrare i Fondi della Lega, andando a cercali "ovunque siano", ...

Fondi Lega - il Colle gela Salvini 'All oscuro di ogni contatto su un incontro'. Bonafede 'Le sentenze vanno rispettate' : ROMA - Un botta e risposta con il ministro della Giustizia. Una gaffe con il Quirinale. È una giornata difficile quella vissuta dalla Lega. Il caso è sempre quello dei 49 milioni di euro da rimborsare ...

Lega : vertici chiederanno incontro a Colle - attacco giudiziario per farci fuori : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – La Lega è pronta a dare battaglia. All’indomani della sentenza della Cassazione che ordina il sequestro di qualsiasi somma di denaro riferibile al Carroccio fino a raggiungere 49 milioni di euro, fonti Lega riferiscono la volontà di chiedere subito un incontro al Capo dello Stato Sergio Mattarella, dopo il suo rientro dalla Lituania. (segue) L'articolo Lega: vertici chiederanno incontro a Colle, attacco ...

