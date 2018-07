Colle | con Salvini incontro cordiale Il ministro | positivo

Fonti Colle : cordiale incontro Salvini : 13.20 Un colloquio definito molto cordiale, incentrato sulle tematiche del ministero dell'Interno. Così Fonti del Quirinale hanno definito l'incontro che si è svolto tra il Presidente della Repubblica, Mattarella, e il vicepremier e ministro, Salvini. Immigrazione, sicurezza, terrorismo, confisca dei beni mafiosi, Libia. sono stati i temi al centro del colloquio. Le stesse Fonti hanno riferito che non sarebbero stati affrontati temi legati a ...

Salvini sale al Colle : racconterà a Mattarella la verità sui fondi Lega : La richiesta pubblica di Matteo Salvini. Le iniziali perplessità del Colle. La mediazione di Giancarlo Giorgetti. Il via libera del Quirinale e oggi l'incontro tra il leader della Lega e Sergio Mattarella, un faccia a faccia che almeno ufficialmente si svolgerà dentro un perimetro ristretto e predefinito visto che il capo dello Stato ha specificato che non si parlerà di magistratura ("sono escluse dall'oggetto del colloquio valutazioni o ...

La Collera del vento/ Il cast e la trama del film di oggi su Rete 4 con Terence Hill (8 luglio 2018) : La collera del vento, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 8 luglio 2018. Nel cast: Terence Hill e Maria Grazia Buccella, alla regia Mario Camus. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 17:18:00 GMT)

Italvolley femminile verso il Mondiale : le convocate per il Collegiale - Egonu presente : Dopo la sfortunata partecipazione alla Volleyball Nations League [VIDEO], la Nazionale di Pallavolo femminile volta pagina, in vista dei prossimi campionati del mondo, che si disputeranno nel mese di ottobre in Giappone. Nelle ultime ore, è stata resa nota la lista delle convocate azzurre per il primo collegiale. Le atlete si raduneranno a Roma, presso il Centro Onesti, a partire da dopodomani, lunedì 9 luglio. Tra le giocatrici convocate figura ...

Wanda Nara - vacanza hot a Ibiza con Maurito : déColleté da urlo e boom di like : Wanda Nara torna a stregare i fan. La sexy argentina, in vacanza con il marito Mauro Icardi a Ibiza, ha sfoggiato un outfit supersexy in occasione di una serata al Lio. E le foto su Instagram non...

Volley - l’Italia verso i Mondiali : le azzurre convocate per il primo Collegiale. Egonu e compagne iniziano il cammino : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per il collegiale che inizierà lunedì 9 luglio al Centro Onesti di Roma. Le ragazze rimarranno nella capitale fino al 20 luglio in quello che è il primo raduno in vista dei Mondiali in programma a ottobre in Giappone. Non ci sono grosse novità, le azzurre sono praticamente le stesse che hanno disputato la Nations League conclusa al sesto posto, a un ...

Fondi Lega - scontro aperto tra Salvini e magistrati : "Incostituzionale evocare il Colle" : Invece questo governo "è nato con un atto di sincerità" e " nell'ambito del percorso sul contratto di governo sto trovando persone leali nell'altra forza politica", ha concluso.

“Dopo la morte di Fabrizio Frizzi…”. Carlo Conti lo confessa davanti a tutti : è gelo tra il pubblico e i Colleghi. Una decisione definitiva : “Abbiamo scelto di presentare i palinsesti non casualmente qui, alla Dear Nomentana” perché “questi diventano gli ‘Studi Televisivi Fabrizio Frizzi'”. Lo ha detto ieri, in occasione della presentazione romana dei palinsesti autunnali 2018 della Rai, il Dg di viale Mazzini, Mario Orfeo. Al momento dell’annuncio il Dg ha chiamato accanto a sé la presidente della Rai, Monica Maggioni, e l’amico e ...

VELVET ColleCTION/ Anticipazioni 6 luglio : Ana torna a New York - incontro inaspettato per Raul : VELVET COLLECTION torna in onda oggi, venerdì 6 luglio, in prima serata su Raiuno: dopo la morte di Emilio, tutto cambia per la famosa galleria. Ecco le Anticipazioni.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 07:00:00 GMT)

Fondi Lega - Colle : all'oscuro di contatti per incontro con Salvini | : Il segretario del Carroccio è tornato sulla vicenda dei 49 milioni che la Procura di Genova ha chiesto di sequestrare e ha chiesto di poter vedere il Presidente della Repubblica. Anm: "...

Fondi Lega - fonti del Carroccio annunciano incontro al Quirinale| Gelo dal Colle : non ci risulta : Dal Carroccio viene fatta trapelare l'indiscrezione che ci sono in corso contatti con il Quirinale. Ma arriva una secca smentita

Fondi Lega - fonti Colle : 'Mattarella all'oscuro di qualunque contatto' : "Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è all'estero ed è all'oscuro di qualunque contatto". E' quanto afferma una fonte della deLegazione al seguito del Capo dello Stato in merito all'...

Fondi della Lega - il Colle frena : ?"All'oscuro dell'incontro con Salvini" : Sono fonti vicine alla Lega a far trapelare che sono già in corso contatti tra il partito e il Quirinale e che al rientro dalla missione dalla Lituania di Sergio Mattarella ci sarà la possibilità di individuare una data per un incontro con Matteo Salvini. Quest'ultimo vorrebbe affrontare col capo dello Stato la decisione della Cassazione di dare il permesso ai pm di Genova di sequestrare i Fondi della Lega, andando a cercali "ovunque siano", ...