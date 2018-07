Colesterolo | ecco come ridurlo con l’editing genetico

meteoweb.eu

: Uova pericolose? Ecco cosa succede se ne mangi quattro a settimana - InformxResister : Uova pericolose? Ecco cosa succede se ne mangi quattro a settimana - BioUnaLei : Il colesterolo comincia a salire: ecco come fermarlo | Ok Salute e Benessere - toro51071 : Il colesterolo comincia a salire: ecco come fermarlo -

(Di lunedì 9 luglio 2018) I ricercatori della Perelman School of Medicine dell’Università della Pennsylvania hanno condotto il primo studio che gli permetterebbe di usare l’editingper inattivare una proteina chiamata Pcsk9 per ridurre efficacemente i livelli dinei macachi rhesus: è stata dunque dimostrata una riduzione clinicamente rilevante dell’espressione genica in un modello animale di grandi dimensioni, grazie alle “forbici molecolari”. La ricerca, pubblicata su “Nature Biotechnology” apre la strada a un possibile nuovo approccio per il trattamento di pazienti affetti da cardiopatia che non tollerano gli inibitori del Pcsk9, i farmaci usati per combattere ilalto. I coautori dello studio, gli scienziati dell’azienda biotech Precision Biosciences di Durham, hanno ingegnerizzato un enzima chiamato meganuclease per riconoscere e ...