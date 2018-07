Coccole e famiglia in un Hotel extra lusso | ecco dove CR7 sta aspettando la Juve -FOTO

serieanews

(Di lunedì 9 luglio 2018) CR7 ASPETTA LA- Un affare pronto a concretizzarsi nel giro di poche ore. Cristiano Ronaldo ha detto sì allantus, ma restano da limare gli ultimi dettagli con il Real Madrid. Come noto, e come ripetuto, Florentino Perez vorrebbe fosse proprio l'asso portoghese a comunicare pubblicamente ai tifosi il suo addio al Real Madrid.