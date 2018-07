Classe nel mezzo potenza in avanti I terzini però

Giro Rosa 2018 : volata di Classe nella seconda tappa. La spunta Kirsten Wild su Giorgia Bronzini : seconda tappa e prima volata per il Giro Rosa 2018: in quel di Ovada a spuntarla in uno sprint davvero di altissima qualità è la pistard olandese Kirsten Wild (Wiggle High5). Quarta vittoria in stagione su strada per l’atleta orange che è riuscita a dominare la volata, battendo di mezza ruota l’attesa azzurra Giorgia Bronzini (Cylance) e la campionessa d’Europa Marianne Vos (Waowdeals). La Maglia Rosa resta al Team Sunweb, ma ...

Perché il caso Lanzalone mostra la mancanza di Classe dirigente nel M5S : La vicenda dell'avvocato faccendiere arrestato per lo stadio della Roma rivela le falle del Movimento. Che deve improvvisare o "appoggiarsi" ai vecchi boiardi di Stato per tappare le falle e l'assenza ...

Trial World Championship - Lorenzo Gandola brilla nella Classe Trial2 del Gran Premio di Portogallo : A Gouveia il diciassettenne Lorenzo Gandola conclude nella top-5 mentre Matteo Grattarola (10°) resta leader della classe Trial2 Con il Gran Premio del Portogallo è proseguita la stagione nel FIM Trial World Championship dei piloti coinvolti nel progetto Talenti Azzurri FMI. A Gouveia, nella competitiva e combattutissima classe Trial2, si è messo in mostra con un più che positivo quinto posto finale Lorenzo Gandola mentre Matteo Grattarola (10°) ...

Mercedes - la nuova Classe A arriva nella Capitale per un evento spettacolare : #HeyRomA! L’MBUX alla conquista della Città Eterna La carica tecnologica della nuova Classe A arriva nella Capitale. L’occasione per i romani di dare il benvenuto alla nuova generazione del bestseller di Casa Mercedes attraverso un evento coinvolgente che ‘darà voce’ ad otto luoghi storici della Città Eterna. Un’esperienza multimediale senza precedenti, realizzata da Mercedes-Benz Roma, l’unica filiale italiana della Stella, che culminerà ...

Vela - Kieler Woche 2018 : risultati altalenanti per gli italiani. Alessio Spadoni 12° nella Classe Finn : Seconda giornata di regate a Kiel, in Germania, sede della prestigiosa Kieler Woche. nella classe 470 sono state disputate due prove: Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò si sono piazzati al sesto e settimo posto, scendendo all’11° in classifica generale, con un totale di 16 punti. In vetta ci sono ora gli svedesi Anton Dahlberg e Fredrik Bergstroem, vincitori di entrambe le regate odierne, con 4 punti, uno in meno degli australiani Mathew ...

Lucca - bocciati in 10 nella Classe dei bulli all’Itc Carrara. Insultarono il prof di italiano e pubblicarono il video in rete : Solo 8 studenti promossi a giugno e 10 bocciati su 26 nella classe dell’Itc ‘Carrara’ di Lucca dove il prof di italiano fu fatto oggetto di offese riprese in video circolati sul web. Lo riporta oggi La Nazione dove si precisa che tre dei sei bulli indagati dalla procura minorile di Firenze se la sono cavata col 6 in condotta e con l’essere rimandati a settembre in varie materie. Gli altri tre indagati invece furono ...

Fanno il saluto romano nella foto di Classe - la preside : “Un gesto goliardico” : Fanno il saluto romano nella foto di classe, la preside: “Un gesto goliardico” Un gruppo di “studenti antifascisti” risponde con un comunicato, dove non chiedono sanzioni ma solo una condanna chiara e pubblica dell’atto Continua a leggere L'articolo Fanno il saluto romano nella foto di classe, la preside: “Un gesto goliardico” proviene da NewsGo.

Mercedes – Classe X si lancia nella sfida di ‘The Crew 2’ : Il pickup della Stella raccoglie la sfida di ‘The Crew 2′: disponibile dal 29 giugno 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC Autostrade, fitte foreste e percorsi off-road, sono alcuni degli scenari presenti nel prossimo videogioco di Ubisoft® ‘The Crew 2’, dove i giocatori potranno mettersi alla prova dietro al volante della nuova Classe X. Il primo pickup del segmento premium è, infatti, protagonista dell’open world ‘The Crew 2’, che sarà ...

Terremoto M3.9 nelle Marche : sopralluoghi nelle scuole di San Severino - domani si torna in Classe : A seguito della forte scossa di Terremoto magnitudo 3.9 verificatasi questa mattina alle 10:49 nelle Marche, al termine dei sopralluoghi effettuati con i tecnici comunali e la Protezione Civile, il sindaco di San Severino Marche, ha disposto il rientro in classe degli alunni per domani, martedì 21 maggio. “Purtroppo qui viviamo un’emergenza continua. Abbiamo bisogno di una nuova scuola che dia tranquillita’ e sicurezza ai ...

Fumano spinello prima di entrare in Classe : ... Trivero, Mosso Fuori zona prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Fumano spinello prima di entrare ...

Lombardia : Anelli (Lega) - Classe politica lombarda unita per l’autonomia : Milano 15 mag. (AdnKronos) - "Non posso che ritenermi soddisfatto per l’approvazione di questo documento votato anche dalle forze politiche di opposizione e sottoscrivere le parole del Presidente Fontana. Ritengo che oggi la classe politica lombarda abbia dato prova di maturità istituzionale, ricono

Happy Winter - l estate a Mondello nel film di Totaro 'È la rivincita della Classe media' : Chi è siciliano o chi è stato qualche volta a Mondello ci si ritroverà. Ma anche chi è solito frequentare, d'estate, la riviera romagnola o in generale la costa adriatica. Anche quella tirrenica, in ...

Happy Winter - l estate a Mondello nel film di Totaro 'È la rivincita della Classe media' - Cinema - Spettacoli : Chi è siciliano o chi è stato qualche volta a Mondello ci si ritroverà. Ma anche chi è solito frequentare, d'estate, la riviera romagnola o in generale la costa adriatica. Anche quella tirrenica, in ...

La Reyer sempre più nella storia : batte Milano ed è prima della Classe in stagione regolare : Una serata più storica dell'altra per la Reyer Venezia che, dopo aver conquistato la scorsa settimana la Fiba Europe Cup, per la prima volta nella sua storia chiude il campionato di regular season in ...