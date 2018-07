Cina | caffè sta prendendo il posto del tè | piantagioni raddoppiate e 600 Starbucks in un

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 luglio 2018) Le regioni del tè diventano leader nel produrre. Lo Yunnan, regione cinese famosa per la coltivazione di tè tradizionali come il Pu’er, produce il 99% delcinese, quanto Kenya ed El Salvador messi insieme. Nonostante la minaccia di un ingente perdita culturale, qui lesononegli ultimi 7 anni e in sinergia col tè stanno generando nuove qualità di arabica e robusta. Nel mentre ildiventa uno status, affermandosi come bevanda dei millennials. Ogni anno i suoi consumi crescono del 16% e nascono 600 nuovi, uno ogni 15 ore. Saranno 6mila entro il 2022. Da quando laha aperto le frontiere con le riforme di Deng Xiaoping nei primi anni ’90, i prodotti occidentali hanno iniziato ad invadere la Terra di Mezzo. Sono arrivati la Coca Cola, il vino, l’olio d’oliva e le prime catene di Fast food. Alcuni di questi prodotti, ...