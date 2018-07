Ciclismo | Richie Porte | ‘I dati di Froome diffusi dalla Sky sono falsi’

Blastingnews

(Di lunedì 9 luglio 2018) Dopo tanti anni vissuti come compagni di squadra e grandi amici, trae Chrisi rapporti non sembrano più idilliaci come un tempo. Gia' nella scorsa stagione i due corridori si erano lasciati prendere da una sfida senza esclusione di colpi durante il Giro del Delfinato, con qualche accusa di comportamenti poco sportivi e polemiche che sipoi trascinate per settimane. Ora, nella tensione dell’inizio del Tour de France,ha accusatoe la Sky di aver diffuso volutamente deifalsi, quelli che la squadra britannica ha affidato alla BBC a proposito delle prestazioni e del regime alimentare tenuto durante il Giro d’Italia., il deficit calorico non convinceAppena un paio di giorni dopo la notizia dell’assoluzione sul caso salbutamolo, Chrise il Team Sky hanno voluto pubblicare una serie direlativi alla ...