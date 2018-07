Ciclismo | il Campionato italiano a cronometro si svolgerà ad ottobre dopo i Mondiali

Ciclismo – Il Campionato Italiano in diretta : tutti i dettagli : Il tricolore professionisti di Ciclismo in diretta con PMG Sport. Il Campionato Italiano Assoluto Professionisti in TV e sul web Sarà ancora PMG SPORT società specializzata nella produzione e distribuzione globale di contenuti multimediali, a seguire passo per passo, IN diretta, il Campionato Italiano Assoluto Professionisti che prenderà il via sabato 30 giugno dalle Terme di Boario. Un’altra prima volta per PMG SPORT, già titolare dei ...

Ciclismo – Campionato italiano femminile su strada : il Gran Premio Residenze Reali a Marta Cavalli : Gran Premio Residenze Reali: un trionfo di sport e pubblico. Marta Cavalli si laurea campionessa d’Italia Un successo di pubblico e partecipanti la 56esima edizione del Campionato italiano di Ciclismo su strada femminile, ?Gran Premio Residenze Reali?. Nella splendida cornice delle regge sabaude le gare Juniores ed Elite non hanno deluso le aspettative e hanno regalato agli appassionati e agli addetti ai lavori una giornata di Grande ...

Ciclismo - la Biesse Carrera impegnata al Campionato Italiano Under 23 : Il team Biesse Carrera è impegnato con Stefano Bertoletti, Kevin Colleoni, Raul Colombo, Michel Piccot, Luca Rastelli e Stefano Taglietti al Campionato Italiano Under 23 Mentre il resto del team è impegnato alla Adriatica Ionica Race, gli Under sono pronti a tornare in sella per la gara di Taino (Va), valida per il Campionato Italiano Under 23. Un percorso misto che vedrà protagonisti i nostri Stefano Bertoletti, Kevin Colleoni, Raul Colombo, ...

Campionato Italiano di Ciclismo 2018 : percorso dei professionisti e altimetria : Luglio, come di consueto, ci riserverà il Tour de France, ma prima del grande appuntamento di Ciclismo internazionale, ci attenderanno i Campionati Italiani a Darfo Boario Terme. In data sabato 30 giugno 2018 si assegnerà la maglia tricolore, indossata nel corso dell’ultimo anno da Fabio Aru. Il corridore sardo vinse la scorsa edizione precedendo al traguardo Diego Ulissi e Rinaldo Nocentini. Dopo la delusione al Giro d’Italia, proverà a bissare ...