Chi sono Lara e Michael di Temptation Island | storia e curiosità sulla coppia

Temptation Island - Chi sono Martina e Gianpaolo : tutto sulla coppia : Temptation Island : ecco chi sono Martina e Gianpaolo Martina e Gianpaolo sono una coppia della nuova edizione di Temptation Island , condotta da Filippo Bisciglia. Lei è più grande di lui: Martina ha trent’anni mentre Gianpaolo ventitré. Lei lavora come receptionist, lui fa l’orafo per una gioielleria di famiglia. Martina e Gianpaolo sono fidanzati da cinque […] L'articolo Temptation Island , chi sono Martina e Gianpaolo : tutto ...

Temptation Island - scheda concorrenti : Chi sono Ida Platano e Riccardo Guarnieri : Questa sera su canale 5 la quinta edizione di Temptation Island , l'unico docu-reality che racconta i rapporti di coppia e le loro dinamiche. Tra le sei coppie, non sposate e senza figli in comune, ...

Mondiali Russia 2018 - Neymar “star” di una nuova pubblicità : “Il 75 - 8% delle Chiamate al 112 non sono emergenze” : Neymar, attaccante brasiliano famoso tanto per le sue abilità quanto per le sue teatrali manifestazioni di sofferenza sul terreno di gioco, ha ottenuto ancora più visibilità dopo questi Mondiali di calcio, in cui è stato apertamente accusato di essere un “simulatore”. Evidentemente deve pensarla allo stesso modo una società portoghese di servizi di emergenza che l’ha reso l’ignaro protagonista di una sua pubblicità divenuta virale. L’Istituto ...