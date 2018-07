Chi è Taryn | la sorella di Romina Power

dilei

(Di lunedì 9 luglio 2018)è laminore die una delle persone più importanti della sua vita. Attrice e scrittrice, ha deciso di lasciare Los Angeles per dedicarsi alle sue passioni e diventare un’insegnante di scuola superiore in una classe di ragazzi disabili all’interno di una struttura pubblica., proprio come, ha frequentato per molti anni l’Italia, ma ha scelto di vivere negli Stati Uniti, in Wisconsin, dove ha una fattoria dal 1993. Nonostante ciò i suoi ricordi più belli sono legati a Cellino San Marco, dove Al Bano Carrisi anni fa le offrì un terreno e una casa, chiedendole di rimanere a vivere accanto arifiutò, tornando in America, ma la Puglia continua ad essere ancora oggi il suo luogo del cuore.ha unaminore,, anch’ella attrice (e non solo), con cui è molto legata e con la quale porta avanti da ...