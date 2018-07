Chi è Don Gianfranco Formenton | il prete che sfida Salvini

Basket femminile - Europei U20 2018 : l’Italia non fa sconti e mette in riga anche la Svezia. Le azzurre Chiudono la prima fase a punteggio pieno : Niente sconti. L’Italia batte anche la Svezia e chiude la prima fase dell’Europeo Under 20 a punteggio pieno. Le azzurre erano già certe di chiudere al primo posto il gruppo B ma hanno comunque battuto nettamente le scandinave per 66-45. La Svezia, ultima nel raggruppamento ma comunque qualificata (la prima fase non è stata eliminatoria ma è servita solo a definire il tabellone degli ottavi di finale), ci ha provato, ma non aveva le ...

Nilufar Addati e Giordano MazzocChi a Temptation Island Vip/ Uomini e Donne - le differenze con Ida e Riccardo : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi a Temptation Island Vip? L'indiscrezione bomba del portale 361Magazine conferma la coppia di Uomini e Donne nel cast del programma di Simona Ventura.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 17:20:00 GMT)

Finale Mondiali e Finale Wimbledon - si risChia la "sovrapposizione" | Come vedere in diretta : Le tradizioni di Wimbledon sono sacre, non si cambia per alcuna ragione al mondo. Anche se l'Inghilterra dovesse andare in Finale di Coppa del Mondo domenica a Mosca (ore 17), la Finale del Torneo di tennis...

Arriva a Genova il manifesto choc pro-vaccini della Federazione Chirurghi e odontoiatri | : In via Cantore il maxi-cartellone della Federazione nazionale dei Medici chirurghi e degli odontoiatri

Wimbledon - è Manic Monday : apre Federer - Chiudono Djokovic e Nadal : Il maiorchino, che con gli ottavi si è garantito il numero 1 al mondo, primo nella classifica dei punti ottenuti sulla seconda di servizio, 67%, e primo nei punti ottenuti sulla prima dell'avversario,...

Wimbledon - è Manic Monday : apre Federer - Chiudono Serena e Nadal : apre e danze la taiwanese Su Wei Hsieh, che dopo aver fatto fuori la romena Simona Hae, numero 1 al mondo, gioca i suoi primi ottavi a Wimbledon contro la slovacca Dominika Cibulkova, che non ha ...

LISA MELIDONI - MOGLIE DI CARLO VANZINA - Chi È?/ Il religioso silenzio : non una parola ma tanto dolore : LISA MELIDONI, MOGLIE di CARLO VANZINA: il doloroso messaggio diffuso da lei e il cognato Enrico, “Dopo una lotta coraggiosa contro la malattia, ci ha lasciati…”.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 15:10:00 GMT)

Wimbledon - Camila Giorgi batte la russa Makarova : un’italiana ai quarti nove anni dopo Francesca SChiavone : nove anni dopo Francesca Schiavone un’altra azzurra torna nei quarti di finale di Wimbledon. In un’ora e mezza (6-3 6-4) Camila Giorgi si è sbarazzata della russa Ekaterina Makarova, numero 35 del mondo, diventando così la quinta italiana in assoluto a riuscire nell’impresa sui prati di Church Road dopo Lucia Valerio (1933), Laura Golarsa (1989), Silvia Farina (2003) e appunto Francesca Schiavone (2009). La marchigiana aspetta ora la ...

Tabellone Wimbledon 2018 - l’avversaria di Camila Giorgi ai quarti di finale. SpauracChio Serena Williams … : Camila Giorgi sta volando a Wimbledon 2018 e sta facendo sognare tutta l’Italia giocando un buonissimo tennis che l’ha proiettata ai quarti di finale: per la prima volta in carriera, la marchigiana è riuscita a entrare tra le migliori otto giocatrici in un torneo dello Slam e ora punta ancora più in alto. La 26enne si è guadagnata il passaggio del turno surclassando la russa Ekaterina Makarova e ora attende di sapere chi dovrà ...

Wimbledon – Kohlschreiber - la voce fuori dal coro : “Federer imbattibile? Ecco Chi può batterlo” : Roger Federer è talmente favorito a Wimbledon da risultare imbattibile? No, almeno secondo Kohlschreiber: Kevin Anderson potrebbe battere il campione svizzero Roger Federer è il favorito di Wimbledon? Sì, l’erba e la sua superficie preferita, lo svizzero si è preparato a doverse saltando la stagione sul rosso e il passato vincente ai Championship lo conferma. Roger Federer è imbattibile? No, almeno secondo Kohlschreiber. Il tennista ...

La voce della Politica Don Marcello Cozzi su inChiesta sanità : Insomma, per dirla con Papa Francesco: "il dramma di una Politica focalizzata sui risultati immediati", per diventare essa stessa "responsabile del proprio discredito a causa della corruzione e della ...