Chelsea | Sarri | Conoscete la situazione

Chelsea : parte il ritiro con Conte ma l’allenatore sarà Sarri : Primo giornata di ritiro precampionato per il Chelsea, agli ordini di Antonio Conte che però sembra destinato a breve all’addio. Regna la massima confusione a Cobham, centro sportivo dei Blues. Questa mattina si sono ritrovati, dopo le vacanze estive, i giocatori della rosa, tra i quali Cesc Fabregas, Marcos Alonso e David Luiz, che non hanno partecipato alla Coppa del Mondo. Ancora sotto contratto con il Chelsea fino ...

Napoli - Jorginho inverte la rotta : no al City - sì al Chelsea di Sarri : Napoli, Jorginho- Decisione a sorpresa e inversione di rotta. Jorginho lascia in stand by il Manchester City di Pep Guardiola e strizza l’occhio al Chelsea di Sarri. Una trattativa che, come riportato da “Il Messaggero”, potrebbe svilupparsi già nelle prossime ore. L’addio del centrocampista italo-brasiliano al Napoli è ormai cosa fatta. Occhio però al futuro […] L'articolo Napoli, Jorginho inverte la rotta: no al ...

Edicola : Alisson - Higuain e Callejon i primi regali del Chelsea per Sarri. Roma : suggestione Mertens : Secondo il Corriere dello Sport, Maurizio Sarri entro il weekend sarà il nuovo tecnico del Chelsea. Il quotidiano Romano riporta come Roman Abramovich, sia sceso in prima linea per risolvere l'impasse e convincere De ...

Calciomercato - esclusiva Zola : "Chelsea-Sarri? Parti al lavoro. CR7 alla Juve connubio perfetto" : Cinquantadue anni festeggiati a Silverstone. Dal paddock della Formula 1 al collegamento in esclusiva con Sky Sport 24 per ricevere gli auguri e parlare di Calciomercato. Il suo, con le voci che lo vedrebbero al Chelsea nello staff di Maurizio Sarri , per il quale non smentisce le trattative, e quello della ...

Sarri non è ancora l'allenatore del Chelsea - ma già litiga con Abramovich : Secondo quanto riporta Standard Sport , oltre a Pulisic e Higuain ci sarebbero altri cinque giocatori nel mirino del Chelsea. Il primo è il difensore della Juve, Daniele Rugani. Poi il centrocampista ...

Sarri al Chelsea - il Napoli fa muro : ?Abramovich può confermare Conte : È un muro alto oltre 8 milioni di euro quello alzato da Aurelio De Laurentiis e che al momento rende sempre più difficile lo sbarco di Maurizio Sarri in Inghilterra. Il Chelsea ci ha...

Scambio Morata Higuain/ Sarri vuole il Pipita al Chelsea - la Juventus ci sta e Alvaro scalpita! : Scambio Morata Higuain: Sarri vuole il Pipita al Chelsea, la Juventus ci sta e Alvaro scalpita. L'affare è possibile, anche se molto nodi vanno ancora sciolti(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 12:22:00 GMT)