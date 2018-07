Charlotte sempre più star | George timidone | i fratelli reali al battesimo di Louis

Charlotte ricorda sempre più la Regina : sguardo ai sudditi e saluto composto : Meghan è stata accompagnata lungo in chiesa da 10 fra damigelle e paggetti, fra cui i principini George e Charlotte al suono di un inno sacro. La secondogenita di William e Kate è stata immortalata dai fotografi, mentre osserva dalla macchina la folla in festa in attesa delle nozze reali. Meghan e Harry hanno pronunciato il sì nel Castello di Windsor. "Sei meravigliosa", "You look amazing", sono state le prime parole che ...