C' è un paese italiano in cui il Natale si festeggia d' estate | tra panettoni e presepi

Lutto nello spettacolo italiano : è morta mentre era in vacanza con i figli. Addio a un vero simbolo del paese : Era una vera artista ma ha lasciato questa terra. Enorme la tristezza di tutti che non erano pronti a doverle dire Addio. È morta a Siracusa, a 86 anni, Lidia Togni, la signora del circo. “La sua era una missione specifica – ha fatto sapere la famiglia Togni Canestrelli – quella di portare felicità e gioia con i suoi spettacoli in tutto il mondo, che avrà un seguito con i suoi figli Davide, Liviana e Vinicio”. Nata a ...

Il debito pubblico italiano in mano agli investitori stranieri. Ecco da chi dipende il futuro del nostro paese : Per l'Italia esiste una sola via di fuga: avviare dei provvedimenti capaci di abbattere il debito pubblico e innescare dei meccanismi virtuoso tali da far ripartire l'economia. 16 giugno 2018 Diventa ...

Gomis unico italiano al Mondiale : "Italia paese razzista? No - solo ignorante" : ... avendo la doppia cittadinanza, ha scelto di vestire la maglia del Senegal e ai microfoni del Corriere dello Sport ha raccontato: 'Io unico italiano che andrà al Mondiale? Non ci avevo pensato, ma è ...