CdA Milan | i membri cinesi verranno sostituti da Elliott

Milan al fondo Elliot - speranza per Yonghong Li/ Ultime notizie : rivoluzione rossonera anche nel CdA : Milan al fondo Elliot , Commisso torna in pole: avviate le procedure di escussione del pegno. Il candidato principale a rilevare il club è l'italo-americano. Li può sperare solo fino a lunedì(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 21:12:00 GMT)

Milan : veloce CdA - dura appena 45' : È finito verso le 12.20 il cda del Milan . Un Consiglio d’Amministrazione piuttosto rapido, dura to circa 45′. Bocche cucite a Casa Milan . Il membro del Consiglio Paolo Scaroni, all’uscita, ha tagliato corto e rimandando all’amministratore delegato le spiegazioni. ”Chiedete a Fassone”, la replica ai cronisti che gli chiedevano un giudizio sull’esito del Cda. C’è attesa per capire se Li ha completato ...

CdA Milan - Fassone : “Acquisti anche se fuori dalle coppe”/ “Uefa non inciderà - ma il budget sarebbe ridotto” : Marco Fassone , CdA Milan : il dg risponde ai dubbi su settlement agreement, nodo rifinanziamento e mercato estivo ma le prospettive rossonere appaiono ben fosche.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 16:54:00 GMT)

CdA Milan - news e aggiornamenti LIVE : Ore di attesa in casa Milan. Per i 10 milioni di euro, altra tranche della ricapitalizzazione che dovrà fare entro giugno Yonghong Li. E per il cda, estremamente delicato delle prossime ore in casa ...